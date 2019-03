Der Merklinger Gemeinderat hat eine neue Satzung erlassen. Anlieger werden künftig zur Kasse gebeten.

Seit vergangener Woche gilt eine neue Erschließungsbeitragssatzung in Merklingen. Der Gemeinderat hat die Satzung aus dem Jahr 1997 „zur Gewährleistung der Rechtssicherheit“ angepasst und überarbeitet. Das neue Werk hat statt bisher 18 Paragrafen nun 23. Die Änderungen sind mit der Mustersatzung des Gemeindetags Baden-Württemberg abgestimmt, informierte Kämmerin Manuela Uebele.

Anlieger müssen zahlen

Alle, die einen Bauplatz „voll erschlossen“ von der Gemeinde kaufen, tangiert die neue Satzung nicht. Sie betrifft vor allem Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte, deren Bauland erschlossen wird. Etwa im Gewerbegebiet Brühl II, das demnächst in Angriff genommen wird. Die Kosten für Wasser, Abwasser und Straßen werden den Anliegern anteilsmäßig in Rechnung gestellt. Bislang hat sich die Verwaltung mit zehn Prozent daran beteiligt, künftig werden es nur noch fünf Prozent sein. Auch kann die Gemeinde nun Vorauszahlungen einfordern. Liegt ein Eckgrundstück an zwei Straßen, muss sich der Eigentümer nur einmal an einer Straße beteiligen. Bei „Einkaufszentren und großflächigen Handelsbetrieben“ kann die Verwaltung mehr verlangen. Bei selbstständigen Parkflächen, Grünanlagen und Kinderspielplätzen übernimmt indes die Verwaltung zu 100 Prozent die Erschießungsbeiträge.

Beim Punkt „Erschließungsbeitrag für Lärmschutzanalgen“ wurde eine Diskussion entfacht. Einige Ratsmitglieder sahen diesen Paragraf 20 „sehr kritisch“. Warum? Markus Marth und Klaus Danzer befürchteten, dass Anlieger, die vor vielen Jahren einen Bauplatz gekauft haben, jetzt noch einmal zur Kasse gebeten werden könnten.

Dem sei nicht so, beruhigte Kämmerin Uebele. Die Satzung regle, dass überhaupt, wenn nötig, ein Erschließungsbeitrag erhoben werden könnte. Wer diesen letztendlich bezahle, auch in welcher Höhe, werde in einer separaten Satzung geregelt, die einzig und allein der Gemeinderat festlege, fügte Bürgermeister Sven Kneipp hinzu. „Damit kann ich leben“, meinte daraufhin Hans-Jürgen Betz. Dieser Meinung schloss sich die Mehrheit im Gremium an.

Das könnte dich auch interessieren:

Natur Großer Schaden: Wildschweine wühlen Wiesen um Die Wiesen an der Weihung sind großflächig durchwühlt. Die Pächter berichten von großen Schäden in diesem Jahr.