Vortrag Ernst Buck: EU verhagelt Bauern die Arbeit

Laichingen / SABINE GRASER-KÜHNLE

Gerade mal 13 Zuhörer sind der Einladung der Volkshochschule nach Laichingen gefolgt, sich über die Situation der Landwirte an der Quelle, nämlich vom Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Ulm/Ehingen, zu informieren. Lediglich fünf davon kamen nicht aus der Landwirtschaft. „Ist das kein Thema, das interessiert“, fragte VHS-Leiterin Ilse Fischer-Giovante, die meinte, Landwirt sei einer der wichtigsten Berufsstände, die es gibt. Die meisten in unserer Gesellschaft meinten wohl zu wissen, wie es um die Bauern steht, der allgemeine Tenor laute, die Landwirte lebten hauptsächlich von Subventionen. Und zu einem Großteil stimme das auch, doch der Referent versicherte an diesem Abend nicht nur: „Wir würden viel lieber ohne Ausgleichshilfen unser Auskommen haben.“ Oftmals bräuchte es gar keine Subventionen, sondern ein halber Cent mehr für das Endprodukt etwa aus Weizen, nämlich ein Brötchen, würde genügen, damit der Bauer sein Auskommen hat. Buck: „Damit würden wir mit unserem Weizen pro Hektar 2000 Euro verdienen, anstatt der aktuell 1200 Euro, und wir müssten keinen Antrag mehr ausfüllen.“

Doch die Subventionen seien nicht nur Finanzspritzen für die Landwirte, sondern hier steuere die Politik vor allem den Markt. Und das teilweise so widersinnig, dass man als Bauer nur den Kopf schütteln oder sich ärgern könne. So funke längst nicht nur das Wetter in das Handwerk der Bauern, sondern „die EU-Rahmenbedingungen sind wie Wetterkapriolen und die damit einhergehende Bürokratie verhagelt uns den Arbeitsablauf“.

Kreislauf werde gestört

Am Beispiel von Raps zeigte Buck, wie Politik einen gesunden Kreislauf – gesund für Bauer, Tiere und Verbraucher – in Gefahr bringe. Vielseitig positiv wirke sich Raps aus: Er schaffe einen guten Ackerboden, biete nährstoffreiche Bienennahrung, das Rapsöl ist als Speiseöl ebenso gefragt wie als Biodiesel, und als „Abfallprodukt“ bleibt der Rapskuchen, ein gentechnikfreies Proteinfutter, das als Sojaersatz den Tieren verfüttert wird. Doch zwei Faktoren störten diesen Kreislauf. Zum einen Insekten wie der Rapserdfloh, der die frischen Blätter liebt. Gegen den Floh half bislang mit Instektizid gebeizter Samen, doch der darf nicht mehr verwendet werden. „Was müssen wir also tun“, fragt Buck, „wir spritzen später“. Und dabei werde wesentlich mehr Insektizid nötig als das beim gebeizten Samen der Fall war. „Was haben wir also gewonnen“, stellt der Landwirt diese Vorgabe in Frage.

Drastisch wird es bei der Düngeverordnung, die im April dieses Jahres in Kraft tritt – der zweite Störfaktor beim Rapsanbau: Dann darf der Ackerboden aus wasserschutzrechtlichen Gründen nur noch ein Minimum an Phosphor enthalten. Die Problematik beim Rapsanbau: Fressen die Tiere den Rapskuchen, enthält deren Gülle einen hohen Phosphoranteil; zu hoch, um die vorgegebenen Bodenwerte nach Ausbringen dieses natürlichen Düngers einhalten zu können. „Wir werden wohl bald keine gelb blühenden Rapsfelder und damit auch kein genfreies Eiweißfutter mehr in Deutschland haben.“

Ferkelkastration sei paradox

Nicht nur beim Ackerbau, auch in der Tierhaltung finden sich Kapriolen solcher Art. Fast schon zum Lachen sei die anstehende Neuausrichtung bei der Ferkelkastration: Die sei notwendig, damit das Fleisch durch die Hormone der Eber keinen Beigeschmack bekommt. Doch die Tiere müssten künftig bei diesem chirurgischen Schnitt betäubt werden. Das Paradoxe daran: Das Betäubungsmittel ist in Deutschland nicht zugelassen und obendrein schädlich für die Ozonschicht. Und die Landwirte müssten für teures Geld den Tierarzt beauftragen. „Wir machen alles, was man von uns will“, sagt Buck, „aber der Absatz muss für uns schon passen“. Was die Landwirte derweil mindestens genauso ärgert sei die Tatsache, dass ihnen immer mehr Auflagen zum Schutz der Verbraucher und zum Tierwohl gemacht werden, umgekehrt sei wiederum importierte Ware auf dem deutschen Markt zugelassen, die keiner dieser Auflagen entspricht und auch nicht für den Verbraucher gekennzeichnet ist.

Der Druck auf die Bauern lasse nicht nach, sagte Buck. Mit seinem Vortrag wurde deutlich: Wird an einem Rad gedreht, um etwas zu verbessern, verändert sich am anderen Ende der Maschinerie etwas zum Schlechteren.