Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei nach einem Feuer in einer Abstellkammer des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Laichingen. Im Verdacht stehen zwei 16-Jährige und ein 18-Jähriger, die in der Nacht zum Sonntag um 1.40 Uhr selber die Feuerwehr gerufen hatten. Verletzt wurde bei dem Brand niema...