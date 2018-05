Illertissen Ermittlungen nach tödlicher Geisterfahrt

Illertissen / ts

Die 50-Jährige, die bei einem Unfall auf der A 7 starb, war vielleicht schon auf der B 30 als Falschfahrerin unterwegs.

Nach dem tödlichen Unfall einer Falschfahrerin auf der A 7 zwischen Illertissen und Vöhringen sind die Ermittlungen der Polizei noch nicht abgeschlossen. Unklar ist, wo und aus welchen Grund die 50-Jährige aus dem Landkreis Unterallgäu in der Nacht zum Samstag ihre Geisterfahrt begonnen hatte. In der Mitteilung des Polizeipräsidiums Kempten heißt es, die Frau sei schon auf der Bundesstraße.28 bei Senden als Falschfahrerin in Richtung des Dreiecks Hittistetten gefahren. Dort fuhr sie auf der Richtungsfahrbahn Würzburg weiter nach Süden.

Möglicherweise war die 50-Jährige aber bereits auf der Bundesstraße 30 zwischen Ulm-Wiblingen und der Anschlussstelle Neu-Ulm als Geisterfahrerin unterwegs. Darauf deuten Notrufe hin, die beim Polizeipräsidium in Ulm eingegangen sind. Die Frau müsste dann in Neu-Ulm von der B 30 auf die B 28 in Richtung Senden und A 7 aufgefahren sein – immer auf der falschen Seite.

Polizeistreife muss ausweichen

Aufgrund der Hinweise auf die Geisterfahrerin war die Polizei mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Eine Streife, die in Vöhringen auf die A 7 Richtung Würzburg gefahren war, musste dem Mercedes der Falschfahrerin ausweichen. Wenige Kilometer weiter, auf Höhe des Parkplatzes Tannengarten, passierte der tödliche Unfall. Ein 48-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, der gerade einen Lastwagen überholte, konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Frontalaufprall wurde die 50-Jährige so schwer verletzt, dass sie trotz Rettungsversuchen an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt mittelschwere Verletzungen. Eine Familie aus dem Main-Tauber-Kreis, deren Auto auf den umgestürzten Kleintransporter geprallt war, hatte Glück im Unglück. Die Kinder, neun und elf Jahre alt, erlitten nur Prellungen.