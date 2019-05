Während Logopäden weniger für ihre Ausbildung zahlen müssen, wird es für die Ergotherapie-Schulen teuer - auch in Dornstadt.

Astrid Kaiser hält die Füße nicht länger still. Die Leiterin der Ergotherapie-Schule in Dorn­stadt macht sich Sorgen um die Zukunft ihres Berufsstands. Grund ist eine Änderung des Privatschulgesetzes in Baden-Württemberg. Die Schulen für Physiotherapie und Logopädie bekommen seit August 2018 mehr staatliche Förderung und können das durchschnittliche monatliche Schulgeld für die Ausbildung auf 160 Euro deckeln. Ihre Ergotherapie-Kollegen haben diese Möglichkeit nicht. „Wir bekommen viel weniger Geld - und das aus einem anderen Fördertopf“, sagt Astrid Kaiser. „Das ist unfair“, denn die Folge ist ein höheres Schulgeld, was zur Folge hat, dass angehende Therapeuten zum Beispiel nach Bayern abwandern.

Schülerzahlen gesunken

Dabei hat die 55-Jährige in Dornstadt noch Glück. Die Schule, an der sie seit knapp 25 Jahren arbeitet, gehört zum Diakonischen Institut für Soziale Berufe. „Wir sind mit 2 200 Ausbildungsplätzen an 15 Standorten einer der großen süddeutschen Bildungsträger und können intern ausgleichen“, sagt Kaiser. Die Geschäftsführung hat deshalb entschieden, das Schulgeld in Dornstadt bei 160 Euro zu belassen. „Wir fahren damit aber ein dickes Defizit.“ Auch die Schülerzahlen seien gesunken, weil sich viele, die mit einem Gesundheitsberuf liebäugeln, inzwischen für Physiotherapie oder Logopädie entschieden. Andere Schulen trifft es noch dramatischer. Kaisers Kollegen in Karlsbad im Landkreis Karlsruhe mussten das Schulgeld auf 420 Euro im Monat erhöhen. Das macht bei dreijähriger Ausbildung Kosten von gut 15 000 Euro, die der Auszubildende zu tragen hat. Angehende Physiotherapeuten und Logopäden zahlen nur noch bis zu 5700 Euro.

Ministerium muss in die Gänge kommen

Nun drohten in Zeiten des Fachkräftemangels erste Schulschließungen, heißt es in einer Petition des Verbands der Deutschen Ergotherapeuten, die bald dem zuständigen Ausschuss im Landtag übergeben werden soll. „Es wird Zeit, dass das Ministerium in die Gänge kommt“, sagt Kaiser. Zusammen mit Schulleitern aus ganz Baden-Württemberg setzt sie sich dafür ein, dass Ergotherapie-Schulen gleichgestellt werden mit denen anderer Gesundheitsfachberufe. Momentan haben sie den gleichen Status wie Fußpflege-, Massage- oder Kosmetikfachschulen, während beispielsweise Einrichtungen zur Ausbildung von Akkordeonlehrern oder Gebärdendolmetschern als Ersatzschulen anerkannt sind und wie die Logopädie-Kollegen mehr Förderung vom Land bekommen. Eine Umfrage, an der 60 Praxen aus Baden-Württemberg teilgenommen haben, hätte ergeben, dass nur neun Prozent ihren Bedarf an Therapeuten decken könnten, heißt es in der Petition. Deshalb sei die Warteliste für Patienten lang - in zehn Prozent der Praxen vergehe ein Jahr bis zum ersten Behandlungstermin. Ohne Ergotherapeuten fehle eine fachgerechte Wiedereingliederung in die Berufswelt, in Krankenhäusern und Pflegeheimen verlängere sich der Aufenthalt der Patienten und auch die Therapie verhaltensauffälliger Kinder leide. Bundesweit gebe es deshalb seit einiger Zeit Bestrebungen, die Versorgung zu sichern. Baden-Württemberg müsse nachziehen.

