Schelkingen Erfolg für das Weihnachtsmusical „Der König im Stall“

Schule und Kirchengemeinde arbeiten bei der Aufführung von der „Der König im Stall“ in Schelklingen zusammen.

Viele haben zusammengearbeitet, damit das Weihnachtsmusical in Schelklingen ein Erfolg wird: Die Heinrich-Kaim-Schule, die katholische Kirchengemeinde und die Theater-AG unter der Leitung von Franziska Kniess, der Schulchor mit Andrea Ziller und das Schulorchester führten unter anderem am vergangenen Mittwoch das Weihnachtsmusical „Der König im Stall“ in der Schulturnhalle in Schelklingen auf.

Grundschulrektor und Orchesterleiter Torsten Knaudt begrüßte die zahlreichen Gäste. Die Sprecherinnen Maja Schrank, Mia Hölzle, Suki Wurster und Rebecca Beer führten durch das einstündige Musical. Die Geschichte spielt in Bethlehem, wo der Priester Zacharias (Gonzalo da Silva) von einem Engel (Theresia Hagen) verkündet bekommt, dass seine Frau Elisabeth (Tamara Fleischer) ein Kind erwarte. „Das Kind soll Johannes heißen“, klang aus den Kehlen des Kinderchores. Zur gleichen Zeit, König Herodes (Moritz Kramer) ist Statthalter von Jerusalem, machen sich Maria und Josef, gespielt von Pia Mohn und Daniel Bierkamp, auf den Weg nach Bethlehem, nachdem ihnen ebenfalls von einem Engel (Hannah Kaupp) die Botschaft verkündet wurde, dass sie einen Sohn bekommen werden. Sie brauchen eine Herberge und werden abgewiesen, müssen schließlich in einem Stall Quartier nehmen.

Römische Soldaten marschieren

Die Trommeln schlagen und römische Soldaten marschieren herbei. Herodes hat befohlen, dass alle Kinder registriert werden, begleitet von dem Lied „Wenn der Kaiser es will“. Kaiser Augustus herrscht in Rom und duldet keine anderen Könige. In einem anderen Lied heißt es „Der Engel hat gesagt, wie ihr alle wisst, dass der Himmel heute noch die Erde küsst“. Eine Flöte spielt, und die Hirten auf dem Feld machen sich auf, das Jesuskind zu begrüßen. Schließlich liegt Jesus in der Krippe und die drei Könige (Lena Pohl, Emma Daly und Sara Totea), vom Stern geleitet, kommen im Stall an, um dem Erlöser zu huldigen.

Pastoralreferentin Anna-Katharina Merk bedankte sich am Ende der Vorstellung beim Ensemble, bei Christa Braun für die Kostüme, dem Kulissenbau von Christoph Karger und den Helfern für die gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Viele Helfer haben zum Gelingen des Singspiels beigetragen.

Anschließend fand im Foyer der Schule ein Adventsbasar statt, der vom Förderkreis, Lehrern und Schülern der Schule gestaltet wurde. Die Spenden und der Verkauf von Weihnachtsschmuck kam Kindern und Jugendlichen des Fördervereins der Schule und der Kinder- und Jugendarbeit der katholischen Kirchengemeinde zugute. Selbstgebastelte Engel, Tannenbäume zur Dekoration, Wandlichter und Bilder wurden angeboten. Eine CD von Abacus-Musik Barbara Fietz konnte erworben werden.

Info An Heiligabend bietet sich nochmals die Gelegenheit, das Singspiel in der Herz-Jesu-Kirche in etwas gekürzter Form zu sehen. Beginn ist um 15 Uhr.

