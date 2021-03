Seit Anfang Dezember nutzt die Stadtverwaltung Erbach das frühere Gebäude der „Erbacher Bank“. Wenn auch das in der Donau-Iller-Bank aufgegangene Kreditinstitut mit einer „Erbacher Bank“ der 1920er Jahre nicht das Geringste zu tun hat, so werden mit dem Namen Erinnerungen an den verheerend...