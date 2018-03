Bürgermeister Erbach wählt am 7. Oktober

Erbach / fg

Die Bürgermeisterwahl wird am 7. Oktober stattfinden. Nach dem Verwaltungsausschuss hat der Erbacher Gemeinderat den Terminen zugestimmt. Ausgeschrieben wird die Stelle am

13. und 14. Juli. Die Bewerberfrist endet am 10. September. Eine Vorstellung der Kandidaten ist am 17. September in der Erlenbachhalle geplant. Eine eventuell nötige Neuwahl findet am 21. Oktober statt, eine Bewerbung hierfür ist bis 10. Oktober möglich.

Amtsinhaber Achim Gaus hat bereits im Verwaltungsausschuss angekündigt, sich für eine zweite Amtszeit zu bewerben. Die jetzige des 45-jährigen Familienvaters endet am 31. Dezember.