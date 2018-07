Hochwasserschutz Erbach verstärkt seine Mauern

Erbach / Franz Glogger

Wie kann Erbach am besten vor Hochwasser aus dem Erlenbach geschützt werden? Vor dieser Frage stand der Erbacher Gemeinderat seit Ende Mai 2016, als das ansonsten als Rinnsal in seinem Bett dahin plätschernde Flüsschen innerorts Häuser und Straßen flutete.

Drei Varianten wurden untersucht, berichtete Heinrich Lang vom Ulmer Büro Wassermüller dem Gemeinderat am Montag: Verbesserungen an den vorhandenen Schutzmauern innerorts (A) oder ein Rückhaltebecken außerorts (B) und eine Kombination von beiden (C).

Planer und Gemeinderat erteilten Variante B eine klare Absage. Bis zu fünf Meter hohe Dämme außerhalb der Stadt seien ein zu schwerer Eingriff in die Natur und der benötigte Grunderwerb von über 16 Hektar nur über Jahre zu bewerkstelligen, meinte Bürgermeister Achim Gaus. „Und so lange bleibt der Ort nicht komplett geschützt.“

Dasselbe gelte für die Kombi-Variante C, ebenfalls mit einem Rückhaltebecken außerhalb. Auch die Kosten sprechen gegen die Varianten B und C: Lang hat für A netto 1,32 Millionen Euro errechnet, für B 1,75 Millionen Euro und für C 2,14 Millionen Euro. Damit lag der Fokus auf Verbesserungen im Ort.

„Es ist nachvollziehbar, dort dem Hochwasser zu begegnen, wo es entsteht“, sagte Constantin von Ulm-Erbach (CDU). Nach Langs Plänen müssen auf der Nordseite des Bachs die Mauern von der Sozialstation nach Westen hin etwa auf einer Länge von 250 Metern erhöht werden. Die beiden Straßen „Auf der Wühre“ werden mit mobilen Teilen abgeriegelt. Weitere Schutzmaßnahmen sind zwischen der B 311 und der Bahnlinie erforderlich.

Gaus schloss sich dem an. Im Ort gebe es bereits einen Schutz, den es jetzt zu ergänzen gelte. Zumal sich Verbesserungen an bestehenden Mauern rascher verwirklichen ließen als ein umfangreicher Grunderwerb. Variante A sei „die sinnvollste Möglichkeit“. Für Helmut Braun (Freie Wähler) ist es „vollkommen richtig“, die Schwachstellen im Ort zu beseitigen. Grunderwerb ziehe sich „immer in die Länge“. Dagegen kämen Arbeiten am Bestand „relativ schnell“ voran. Maria Magdalena Ochs (SPD) reihte sich in das Meinungsbild ein. Es sei gut, dort zu verbessern, „wo die Menschen betroffen sind“.

Das Gremium beschloss einstimmig, Baupläne auf der Grundlage von Variante A fertigen zu lassen. Als Bemessungsgröße für den den Hochwasserschutz soll „HQ 100“ gelten – ein Hochwasserabfluss, der statistisch einmal in 100 Jahren auftritt. Von Ulm-Erbach forderte, dass die Anwohner an der Umsetzung mitwirken sollten: Sie seien am stärksten betroffen, hätten aber auch den größten Nutzen.