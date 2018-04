Erbach Erbach legt Grundstein für Kindergarten

Erbach / Franz Glogger

Von jedem Erbacher Kindergarten gestaltete Bauklötze wurden gestern als Grundstein in die Bodenplatte des künftigen Kindergartens „Brühlwiesen“ eingebaut. Er bildet die Grundlage für ein wichtiges Gebäude, sagte Bürgermeister Achim Gaus (links). Einmal dient es der Betreuung von Kindern, zum anderen entstehe mit ihm ein besonders nachhaltig konzipiertes Haus. Schlussendlich runde das in Holzbauweise geplante Gebäude den Ortsrand hinaus zur offenen Landschaft ab. Architekt Gerhard Bosch unterstrich ebenfalls die „Verzahnung“ mit der Umgebung. Vor allem aber sei ihm wichtig gewesen, mit der Einrichtung Kindern einen hohen Nutzwert zu bringen, an den sie sich noch lange nach dem Besuch erinnern. Umrahmt wurde die Feier von den Kindergärten. Das mit 4,2 Millionen Euro angesetzte Vorhaben soll Ende des Jahres fertig sein.