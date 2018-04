Flugpionier Equator ist reif fürs Museum

Ermingen / Petra Laible

Nasenbohrer“ nennt Günter Pöschel die gängigen, einmotorigen Flugzeugtypen, die ihren gefährlichen Propeller vorne tragen. Klingt abwertend, ist auch so gemeint. Eine Fehlkonstruktion von Anfang an, die zu Stagnation führte, bis heute, 100 Jahre danach, meint der Konstrukteur. Deshalb will er mit seinen Maschinen gegensteuern.

Der 81-jährige Flugzeugbauer lebt in Ulm-Allewind auf dem Hochsträß, und entwickelt derzeit die „Renaissance“, ein Flugzeug, mit dem er den Stillstand beenden will. Pöschel ist Vater des P-300 Equator, eines Amphibienflugzeugs in natürlicher, nahtloser Faserbauweise (siehe nebenstehenden Artikel). Damit erregte er in den 70ern Aufsehen.

1968 hielt Pöschel erstmals über seine Entwicklung einen Vortrag im Deutschen Museum in München. Darüber berichtete die Schwäbische Donauzeitung, Vorgänger der SÜDWEST PRESSE. „Ein junger Flugzeugbauer“ habe die rund 200 Fachleute, darunter Claudius Dornier junior, mit einer neuartigen Bauart überraschen können und sei mit viel Anerkennung bedacht worden. In einem anderen Artikel bezweifelte ein Ingenieur, dass der Equator jemals fliegen würde. Pöschel wurde in Fliegerkreisen der „Messias aus Allewind“. Man täuschte sich: „Mit meinem allerersten Flugzeug bin ich am 26. Mai 1973 nonstop in 2:16 Stunden von Stuttgart nach Paris le Bourget zur Ausstellung geflogen ...“, entnimmt Pöschel dem Bordbuch. Er begann 1960 mit dem Segelfliegen, machte 1961 den Pilotenschein – von da an sei er ein anderer Mensch gewesen, „ein Souverän der Freiheit“. Die Wasserfliegerei erlernte er bei der „US Seaplane Pilots Association“.

1965 flog er in einer Cessna den legendären Otl Aicher von der Ulmer HfG durch Deutschland. Aicher, verantwortlich für das Erscheinungsbild der Lufthansa, hatte den Auftrag zu einem Lufthansa-Kalender erhalten.

Aufgewachsen ist Pöschel in Neu-Ulm. „Ich war ein neugieriger, wissbegieriger, junger Spund.“ Mit seinen „Spezeln“ habe er beim Kühehüten fliegende Insekten untersucht. Flora und Fauna sind in allem sein Vorbild.

Pöschel hat zwei Gesellenbriefe, als Maschinenbauer und technischer Zeichner. 1960 machte er sich selbständig mit einem Konstruktionsbüro für Maschinenbau. Doch sein Ziel war „der sichere Weg des geringsten Widerstandes durch Fliegen“. Er verschlang Fachliteratur, besuchte die vh Ulm, um sich mehr Allgemeinwissen anzueignen. „Ich bestimme als Konstrukteur und Erfinder den Stand der Technik.“

Eine Gruppe von Handwerkern machte sich im Keller einer Schreinerei im Donautal an die Arbeit: den Rumpf und die zwölf Meter langen Tragflächen. Später zogen sie um nach Dellmensingen, in eine Werkstatt beim Schloss. Dort entstanden die ersten beiden Equator-Flugzeuge, die „Erprobungsträger“. Die Entwicklung habe Millionen gekostet und Jahre gedauert. Hinter der Pionierleistung stand ein kleiner Kern von flugbegeisterten Förderern. Es entstand die dritte Maschine, der eigentliche Prototyp. Pöschel unternahm damit Erprobungsflüge von 1982 bis 1986.

„Damals wollten 1450 Leute aus 78 Ländern meinen Flieger haben, wenn er zugelassen ist“, sagt er. Manche hätten dafür schon Anzahlungen geleistet. Lizenznehmer meldeten sich, der „große Lear“ habe mit ihm seinen neuen Antrieb bauen wollen. Doch ausgerechnet da geriet „die ganze Fliegerei in eine Rezession“. Ausschlaggebend dafür sei die Produkthaftung gewesen. Das traf nicht nur Pöschels Entwicklung, auch Flugzeugbauer wie Beech und Dornier. Cessna und Piper stellten für zehn Jahre die Produktion ein. Der Equator landete auf dem Gelände des Erbacher Luftsportvereins, jahrelang, „vom Industriedreck aus der Luft verschmutzt, eine Langzeit-Oberflächenbehandlung im Dornröschenschlaf erduldend“. Nun ist er erwacht und kommt unter die Leute.