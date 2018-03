Wirtschaft Engpass bei Kinderbetreuung

Blaustein / Petra Lehmann

Eigentlich sind die Unternehmer in Blaustein zufrieden: mit der zuverlässigen Stromversorgung, mit der medizinischen Versorgung, mit der allgemeinen Sicherheit, mit der Verkehrsanbindung sowie mit den Sport- und Freizeitmöglichkeiten – den sogenannten „weichen“ Faktoren. Das ergab eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm zur Standortzufriedenheit ihrer Mitgliedsbetriebe im vergangenen Jahr. Die Ergebnisse für die Stadt Blaustein sind unlängst im Hotel Klingenstein vorgestellt worden.

70 Gäste bei Präsentation

Doch es gebe auch wichtige Bereiche, mit denen die Blausteiner Betriebe nicht zufrieden seien, sagte Simon Pflüger, IHK-Leiter Standortpolitik, der die Umfrageergebnisse vor rund 70 Gästen – Unternehmer, Stadträte und Bürgermeister Thomas Kayser – erläuterte. Die hohen Kosten für Gewerbeimmobilien und der Fachkräftemangel bereiteten den Unternehmern ebenso Sorgen wie der teure und knappe Wohnraum, der Mangel an Auszubildenden und Gewerbeflächen. Auch der Breitbandausbau und die Kinderbetreuung ließen noch zu wünschen übrig, ergab die Standort-Umfrage.

Auf diese Punkte ging dann auch der Bürgermeister ein. Der Breitbandausbau sei inzwischen zu einer kommunalen Aufgabe geworden. Blaustein sei mit all seinen Ortsteilen früh in das Thema schnelles Internet eingestiegen. Man lasse bei anstehenden Tiefbauarbeiten bereits Leerrohre verlegen für den späteren direkten Hausanschluss. Allerdings würden die Anbieter sich zum Teil gegenseitig blockieren, worauf Städte und Gemeinden kaum Einfluss hätten. Zu dem Problem der knappen Gewerbeflächen sagte Kayser: „Wir konnten in den letzten fünf Jahren alle Lücken schließen.“

Auf Ortsteile ausweichen

Die Tallage in Blaustein erschwere jedoch die Erschließung weiterer Gewerbeflächen. Deshalb müsse man eher auf die Ortsteile ausweichen. In die Kinderbetreuung habe die Stadt sehr viel investiert und durch einen hohen Personalschlüssel und ausschließlich besetzt mit Fachkräften auch in die Qualität, betonte der Bürgermeister. „Allerdings gibt es noch einen akuten Engpass, den wir beheben müssen.“ Für Parkplätze müsse man, so Kayser, neue Wege gehen, zum Beispiel mehrschichtig bauen.

Der Hauptgeschäftsführer der Ulmer Kammer, Otto Sälzle, mahnte an die Verwaltung gewandt Wirtschaftsfreundlichkeit an – mit weniger Bürokratie, einer Verschlankung der Prozesse und schnelleren Freigaben.