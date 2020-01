„Als Bürgermeister würde ich Sie unterstützen“: Stephan Mantz machte am Donnerstag im Gemeinderat Wain keinen Hehl daraus, dass ihm die Pläne von Herbert Gramm gefallen. Der studierte Landwirt aus Wain will in zwei große Solarparks investieren. Seit 2017, nach einer Öffnungsklausel im Ges...