Unfall Endstation Straßengraben

Schalkstetten / eh/Foto: Ernst Häge

Ein neunachsiger Spezialtransporter ist beim Versuch, rückwärts das neue Umspannwerk am Schalkstetter Ortsrand anzufahren, am Dienstagmittag in den Straßengraben gerutscht. Den mit Kranballast beladenen Transporter wieder rauszuziehen, war schwierig zumal, es in Strömen regnete: Der Versuch, ihn mit schweren Schleppern frei zu bekommen, erwies sich als sinnlos. Erst ein 630 PS starker Kranwagen mit Seilwinde schaffte es mit einem weiteren 550 PS starken Transporter, den Tieflader auf die Straße zu ziehen. Die Bergungsaktion hinterließ freilich tiefgreifende Spuren: Den Schlamm und Dreck mussten die Fahrer der insgesamt vier Spezialtransporter aus Stuttgart auch noch beseitigen.