Sanierung Endlich zurück ins Kinderhaus

Blaustein / Helga Mäckle

Im April können die Kinder zurück in ihr Kinderhaus in der Schulstraße. Diese gute Nachricht hat die Blausteiner Stadtbaumeisterin Sandra Pianezzola am Dienstag im Gemeinderat bekannt gegeben. Dort sorgte die Nachricht für Erleichterung und Freunde. Zumal die Verwaltung lange davon ausgegangen war, dass der Umzug der 75 Kinder vom Bürgerzentrum im Pfaffenhau erst nach den Sommer­ferien stattfinden kann.

Für die Stadt geht damit eine reichlich unangenehme Geschichte zu Ende. Denn im Juli 2017 war im Kinderhaus ein Wasserschaden aufgetreten – da war das rund 3,56 Millionen Euro teure Gebäude noch nicht einmal zwei Jahre alt. Der Schaden durch den Rohrbruch entpuppte sich als so schlimm, dass das Gebäude generalsaniert werden musste. Die Kinder zogen daher samt ihren Erzieherinnen ins Bürgerzentrum Pfaffenhau, das provisorisch als Kindergarten hergerichtet wurde (siehe Infokasten).

In der Schulstraße wurden in den vergangenen Monaten die Böden herausgerissen ebenso wie der Estrich. Laut Wolfgang Wörz vom Bauamt der Stadt werden derzeit neue Böden – zum Teil Parkett, zum Teil Linoleum – verlegt. Anschließend muss im Kinderhaus gründlich geputzt werden, bevor die Küche wieder eingebaut und die eingelagerte Einrichtung eingeräumt werden kann. Lediglich die Außenanlagen seien noch nicht fertig. Wörz ist zufrieden, dass die Arbeiten schneller fertig werden wie erwartet. „Wir sind einfach gut vorangekommen.“

Rund 730 000 Euro wird das alles kosten. „Wir haben aber noch keine Schlussrechnung, die Arbeiten laufen noch“, sagte Bürgermeister Thomas Kayser auf Nachfrage.

Auch wer für den Schaden aufkommen muss, sei noch nicht abschließend geklärt, zunächst geht die Stadt in Vorleistung. Das Gutachten, wer für den Rohrbruch verantwortlich ist und damit haftet, liegt laut Kayser noch nicht vor. Ein Gutachter hatte sofort nach dem Schadensfall mit einem umfangreichen Beweissicherungsverfahren begonnen.

Nur Notbetreuung

Die Eltern der 75 Kindergartenkinder sind bereits von der Stadt über den anstehenden Umzug informiert worden. Eine Woche werde man dazu benötigen, sagte Sandra Pianezzola. Der Termin sei bewusst in die Osterferien gelegt worden, weil dann viele Familien ohnehin Urlaub hätten. Denn in der Umzugswoche werde lediglich eine Notbetreuung möglich sein.

Sobald die 75 Kindergartenkinder und ihre Erzieherinnen ihr Kinderhaus wieder in Beschlag genommen und sich eingewöhnt haben – viele von ihnen kennen das Gebäude noch gar nicht –, werden dort auch wieder neue Kinder aufgenommen. Schließlich ist das schmucke Kinderhaus für 90 Kinder konzipiert.