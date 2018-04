Straßen Endlich Baubeschluss für Helfensteinerstraße

Laichingen / jos

„Das wird uns einschränken bei anderen Projekten. Aber in zwei Jahren wird es auch nicht besser aussehen.“ Bürgermeister Klaus Kaufmann plädierte bei der Gemeinderatssitzung am Montag für den Ausbau der Helfensteinerstraße in Laichingen. Einstimmig votierte das Gremium dann für die Maßnahme, die im städtischen Haushalt mit 2,7 Millionen Euro zu Buche schlägt. Darin enthalten sind die Kosten für die Auswechslung der Wasserleitung und des Abwasserkanals sowie die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung. Wermutstropfen für die Anwohner, von denen sich manche wegen des überaus schlechten Zustands der Straße mit einem „Brandbrief“ an den Gemeinderat gewandt hatten: Es werden teilweise Erschließungsbeiträge fällig. Grundstücksbesitzer werden also zur Kasse gebeten. Wie Manfred Braun vom Bauamt auf Nachfrage von Kurt Wörner (CDU) sagte, werden die Betroffenen umfassend informiert, am 26. April findet ein Informationsabend statt.

Der Vollausbau bezieht sich auf die gesamte Länge der 515 Meter langen Straße von der Weite Straße bis zum Silberdistelweg. Geplant ist ein durchgängiger, 1,50 Meter breiter Geweg auf der Südseite, der mit Tiefbordsteinen abgegrenzt wird. Die Straße erhält einen Asphaltbelag. Um die Einschränkungen für Anwohner in Grenzen zu halten, werden mehrere Bauabschnitte gebildet. Baubeginn soll im September 2018 sein, Fertigstellung im Oktober 2020. „Diese Maßnahme ist nicht in einem Jahr umsetzbar“, sagte Manfred Braun.