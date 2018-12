Betreuung Eltern sind entrüstet über Kita-Notfallplan

Bernstadt / Petra Lehmann

Große Aufregung herrscht bei den Eltern, die ihre Kinder in der Kita Kirchenbühl und Riedwiesen in Bernstadt untergebracht haben. Dies zeigte sich ganz konkret während der Bürgerfragestunde des Gemeinderats am Donnerstagabend. Anlass ist ein Notfallplan des Diakonieverbandes Ulm/Alb-Donau, dem Träger der Kita, der den Eltern Mitte November zugegangen war und bis Ende des Jahres gelten soll. Er beinhaltet verkürzte Öffnungszeiten und drei Schließtage im Dezember.

Laut Petra Frey, Geschäftsführerin des Diakonieverbands, war dieser Plan notwendig geworden, um das Kita-Personal zu entlasten und weitere Krankenstände zu vermeiden. Die Erzieherinnen arbeiteten schon seit Längerem weit mehr, als sie müssten, da wegen Langzeiterkrankungen drei Vollzeitkräfte fehlten. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass es ab Januar wieder läuft“, sagte Petra Frey über den Personalengpass. Die Eltern sehen das anders.

Zahlreiche Mütter und einige Väter waren sichtlich erregt in die Sitzung gekommen, um den Gemeinderäten und Bürgermeister Oliver Sühring ihr Leid zu klagen. Besonders die berufstätigen Mütter seien betroffen und müssten sich anderweitig um eine Betreuung am Nachmittag bemühen. Die Eltern sehen den Diakonieverband in der Pflicht, für Ersatz oder Vertretungen zu sorgen. „So einfach ist das nicht“, entgegnete Frey: „Wir haben nur eine begrenzte Zahl an Springerinnen, die zum Teil auch schon in Bernstadt einspringen.“

Keine Fachkräfte auf dem Markt

Zurzeit sei es sehr schwer, Fachkräfte zu bekommen. Der Markt sei wegen der großen Nachfrage leergefegt. Ein anderes Problem besteht laut Frey darin, dass Vertretungen nicht beliebig eingesetzt werden könnten. Kinder, vor allem die unter Dreijährigen, bräuchten Stabilität und Kontinuität. Arbeitsrechtlich könne man darüber hinaus für Langzeiterkrankte nicht einfach jemanden einstellen, und FSJler dürften rein rechtlich nicht anstelle einer Fachkraft eingesetzt werden.

Über laufende Bewerberverfahren und mögliche Neueinstellungen möchte die Diakonie-Geschäftsführerin keine Aussagen machen. Bürgermeister Sühring versprach den aufgebrachten Eltern jedenfalls, im Frühjahr mit dem Träger intensive Gespräche führen zu wollen, damit die Eltern wieder mehr Planungssicherheit bekommen.