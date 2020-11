Die Zahl der Ladevorgänge an den sechs öffentlichen Elektro-Ladesäulen in Blaubeuren hat in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt – auf 178 im Monat September. Vor einem Jahr waren es nur 112 gewesen, vor zwei Jahren erst 48. Das hat TWB-Geschäftsführer Markus Späth am Dienstagabend bei...