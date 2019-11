Das „Eisenbahnern“ ist offensichtlich nicht out. Das zeigte der Andrang bei der elften Modellbahn-Ausstellung der Eisenbahnfreunde Schelklingen in der Allmendinger Turn- und Festhalle. Zum Auftakt am Samstag war die Halle schon mehr als gut gefüllt, am Sonntag kamen noch mehr Besucher. „Das...