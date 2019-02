Auszeichnung Einsatz für die Landwirtschaft – und den Alb-Donau-Kreis

Alb-Donau-Kreis / mäh

Drei landwirtschaftliche Betriebe in Ulm-Lehr sowie einer in Heroldstatt hatten sich im vergangenen Jahr an der Landesinitiative Gläserne Produktion im Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm beteiligt: Am 13. Juli 2018 kamen rund 3000 Besucher auf den Milchviehbetrieb von Hannes Ruhland und den Putenhof von Ulrich Ruhland sowie den Betrieb von Martin Unseld. Landrat Heiner Scheffold überreichte den Landwirten ihren Einsatz im Namen von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) eine Dankesurkunde.

Ebenfalls eine Urkunde aus den Händen des Landrats bekam Hermann Späth aus Schelklingen-Gundershofen. Er arbeitet bereits seit 1993 als Ernteberichterstatter im Auftrag des Statistischen Landesamts und meldet regelmäßig während der Vegetationsperiode die Einschätzungen über den Entwicklungsstand und die Ernteaussichten der einzelnen landwirtschaftlichen Kultur- und Fruchtarten. Das sorgt mit für zuverlässige und belastbare Daten zur Lösung agrarpolitischer Fragestellungen und für eine erfolgreiche landwirtschaftliche Förderpolitik.

Scheffold dankte den Landwirten für ihren Einsatz. „Die Landwirtschaft ist eines unserer Markenzeichen im Alb-Donau-Kreis. Ob für die Verbraucherinformation oder die Statistik – Sie sorgen mit ihrem Einsatz dafür, dass dieses Markenzeichen weiter kräftig leuchtet.“

Auch die Familie Allgaier aus Heroldstatt-Ennabeuren bekommt eine Urkunde des Landwirtschaftsministers, konnte bei der Übergabe im Landratsamt allerdings nicht teilnehmen. Der Schafhaltungsbetrieb mit dem Ausflugslokal „Reginas Futterkiste“ hatte am 8. Juli vergangenen Jahres im Rahmen der Landesinitiative Gläserne Produktion einen „Bauernhofbrunch“ für Besucher organisiert.