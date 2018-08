fg

Apfelpressen beim Bauernhoftag, Spiele mit und am Wasser, abenteuerliche Übernachtung, Wettmelken, Up-Cyling, ein Floß bauen und vieles mehr bietet seit anderthalb Wochen die Stadtranderholung (Stara) des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Ehingen-Ulm im historischen Pfarrgarten in Unterkirchberg. 130 Kinder vergnügen sich derzeit bei der 22. Auflage der Freizeit. Am Freitag heißt es schon wieder Abschied nehmen. Mit zwölf Jahren ist es für Emil Seitter die letzte Teilnahme. Die Trauer hält sich aber in Grenzen, denn in einigen Jahren will er als Betreuer wiederkommen – wie schon seine älteren Brüder. Denn eins ist klar: „Einmal Stara, immer Stara“.