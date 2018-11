Handel Einkaufen, Essen und sich treiben lassen

Blaubeuren / mak

Gezielt einkaufen, herumgucken, Glühwein trinken: Viele Besucher zog es zum verkaufsoffenen Sonntag nach Blaubeuren. Der meiste Publikumsverkehr herrschte in der Innenstadt zwischen Rathaus und Talmühle und an den Essens- und Getränkeständen, die Händler zeigten sich zufrieden.

Das Ehepaar Sontheimer aus Schmiechen stand am Dinnete-Stand und ließ sich belegte Teigfladen schmecken. „Eigentlich suchen wir nichts bestimmtes, wir schauen mal. Hier in Blaubeuren ist es immer so gemütlich.“ Sie waren nicht die einzigen, die sich die Dinnete von Frank Driever aus Obersdischingen holten. „Bei mir läuft es hier ganz gut“, bescheinigte der Bäcker. Auch Birgit Kraiss von Brillen-Wilhelm war zufrieden. „Die Kunden nehmen an solch einem Tag gerne Service-Angebote wahr und lassen sich etwa die Brille richten“, erzählte die Optikerin. Bei Pfetsch Haushaltswaren hatte Ehepaar Beck aus Schelklingen eine Thermoskanne gekauft. „Wir sind gleich fündig geworden. Bei uns bekommt man so was ja nicht mehr“, sagte Claudia Beck. Im Fahrradgeschäft Velo ließen sich Kunden beraten. „Die Bude ist voll, ich bin sehr zufrieden“, sagte Inhaber Armin Knoll, gleiches Resümee zog Barbara Hickl vom Wäschekörble: „Kunden kommen gezielt und kaufen ein.“

Mit Plakaten machten Schüler auf den Bücherflohmarkt in der Stadthalle aufmerksam, der zum sechsten Mal stattfand. Dort waren Tische voller Bücher und Kinderspiele aufgebaut. „Neue Standbetreiber haben sich bis von Senden und Münsingen angemeldet“, erzählte Kay Friedrich von den Veranstaltern: die Klasse 8b der Realschule und die Klasse 7a des Gymnasiums.