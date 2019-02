Gemeinderatswahl in Dornstadt Einige Plätze auf SPD-Liste frei

Dornstadt / swp

In der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Ulmer Alb/Oberes Lonetal hat die SPD ihre Kandidaten für den Dornstadter Gemeinderat nominiert. Zum Bedauern des Ortsvereinsvorsitzenden Paul Anhorn war es nicht gelungen, so viele Bewerber zu finden wie Sitze am Dornstadter Ratstisch zu vergeben sind, also 22. Die Liste für den Ortsteil Dornstadt umfasst neun Namen sowie jeweils einen für die Teilorte Temmenhausen und Tomerdingen. In Dornstadt kandidieren Michael Gugelfuß (Gemeinderat), Gabriele Mreisi, Paul Anhorn (Gemeinderat), Monika Späth, Werner Weidlin (Gemeinderat), Marvin Weichelt, Khader Mreisi, Ulrich Laun, Uri Herzberg. Aus Temmenhausen tritt Andreas Engels (Gemeinderat) an, aus Tomerdingen Wolfgang Michel. Gemeinderat Philipp Ivanetic tritt nicht mehr an. Das habe ihm der Student bereits vor Weihnachten mitgeteilt, sagt Anhorn.

Bei der ebenfalls am 26. Mai stattfindenden Kreistagswahl schickt die SPD folgende Frauen und Männer ins Rennen: Lisa Späth (Kreisrätin), Paul Anhorn (Kreisrat), Regine Lieb, Marvin Weichelt, Wolfgang Michel, Ulrich Laun, Bernhard Gärtner. Zum Wahlkreis VII gehören die Gemeinden Dornstadt, Amstetten, Beimerstetten, Lonsee und Westerstetten, sechs Sitze sind dort zu vergeben. Geleitet wurde die Mitgliederversammlung von Klara Dorner, der Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion.