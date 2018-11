Geschichte Einer aus dem Dorf brachte es zu Weltruhm

Bräunisheim / Jochen Horndasch

Willi-Martin Jäger, Gussenstadter Familienforscher und Vorsitzender des Geislinger Arbeitskreises für Familien- und Ahnenforschung, hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Für die zehnte Veranstaltung im Rahmen der 875-Jahrfeier von Bräunisheim ging er am Freitag vor rund 60 Zuhörern im Feuerwehrhaus bei genau 654 ehemals ortsansässigen Familien auf Spurensuche, um die Frage „Bräunisheim und seine Bewohner – woher kamen sie und wohin gingen sie“ zu beantworten. Jägers Recherchen, die bis ins Jahr 1559 zurückreichen und gut 3000 Personen erfassen, mündeten in einem Ortsfamilienbuch, das Jäger vor rund 60 Gästen am Freitagabend im Bräunisheimer Feuerwehrhaus vorstellte. Quellen der umfangreichen Nachforschungen waren in erster Linie Kirchenbücher, in denen seit 1559 Tauf-, Ehe-, Toten- und Familienregister geführt wurden. Auch Wohnort und Beruf sind teilweise aufgeführt, uneheliche Kinder häufig auf dem Kopf stehend eingetragen. Mit der Einführung der Standesämter im Jahr 1876 versiegten diese von Pfarrern geführte Quellen, der Staat übernahm nun diese Aufgabe.

Wie Jäger am Freitag erläuterte, beschränkte sich vom 16. bis 18. Jahrhundert die Ab- und Zuwanderung von und nach Bräunisheim auf die nähere Umgebung. Meist kamen und gingen die Menschen der Liebe wegen in ein anderes Dorf oder heirateten nach Bräunisheim. Der erste Eintrag ins Bräunisheimer Kirchenbuch stammt aus dem Jahr 1559. Der aus Sontbergen stammende Peter Gansloser heiratete im Jahr 1622 Anna Köpf aus Gussenstadt. Beide ließen sich in Bräunisheim nieder und sorgten für Nachwuchs. Noch heute leben Nachkommen der vor rund 400 Jahren geknüpften Beziehung in der 220 Seelengemeinde, rund acht Kilometer von Amstetten entfernt.

Aufbruch im 19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert herrschte eine gesteigerte Aufbruchsstimmung. Selbst Ziele in Übersee waren gefragt und manch einer kam dort zu Wohlstand und Reichtum. Ein gebürtiger Bräunisheimer, der in Österreich Karriere machte, war Julius Ludwig Eduard Caspart, Sohn des Pfarrers Julius Caspart, der von 1864 bis 1873 Dienst in der Albgemeinde verrichtete. Sprössling Julius Ludwig Eduard wurde 1867 in Bräunisheim geboren, startete in Württemberg und später in Österreich eine militärische Laufbahn mit vielen Auszeichnungen. Im Ruhestand promovierte Caspart in Wien zum Doktor der Philosophie und machte sich als Prähistoriker durch zahlreiche Veröffentlichungen einen Namen in aller Welt.

Bereits eingangs der Veranstaltung hatte Ortsvorsteher Schittek den Vortrag von Jäger als eine ideale Ergänzung zu der im April erschienenen Ortschronik gelobt. Während das Buch die allgemeine Entwicklung und Geschichte des Dorfes aufzeige, stelle Jäger die Menschen in den Vordergrund.