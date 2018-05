Asyl Eine Reise zu den Ursachen der Flucht

Dornstadt/Langenau / Barbara Hinzpeter

Erst war es die Kleiderkammer. Dann kamen Sprachkurse dazu und eine Menge Bürokratie. Seit vier Jahren kümmert sich Angelika Dauter um Flüchtlinge. Die meisten von ihnen sind junge Männer aus Gambia, die in der Gemeinschaftsunterkunft in Dornstadt gelebt haben. „Das hat sich so ergeben“, sagt die ehrenamtliche Helferin, der diese Geflüchteten inzwischen sehr ans Herz gewachsen sind. Sie zögerte nicht, als sich die Gelegenheit bot, mit einer Gruppe von ehrenamtlichen Asylhelfern aus Baden-Württemberg in das kleine westafrikanische Land zu reisen.

„Ich wollte wissen, wie es dort aussieht“, sagt die 55-Jährige. Interessiert habe sie vor allem, warum sich die jungen Männer auf die Flucht begeben hatten und was die abgeschobenen Asylbewerber bei ihrer Rückkehr erwartet. Letzteres ist relativ schnell beantwortet: Gambia ist sehr arm, auch nach dem Regierungswechsel vor einem Jahr liegt die Wirtschaft darnieder – ebenso wie die Landwirtschaft, was Angelika Dauter als Hauptproblem betrachtet. Die jungen Leute, die der Tradition gemäß ihre Mütter und Familien ernähren müssten, hätten keine Arbeit und fühlen sich nutzlos. Aber anders als hierzulande oft vermittelt werde, drängten ihrem Eindruck nach die Familien die Söhne nicht zur Flucht. Die Eltern wüssten meist nichts von deren Plänen. Verstanden habe sie auch manche Verhaltensweisen der Menschen, die sie sich zuvor nie hatte erklären können.

Sie habe gesehen, wie schnell Hitze, Staub und Lebensumstände Neues und Altes wie Handys, Koffer und Autos in Schrott verwandeln. Das sei wohl der Grund dafür, dass die Menschen dort nicht so sehr an solchen Gütern hängen, wie das hier üblich ist, erzählt Dauter. Sie gehen einfach schneller kaputt. Die elf Mitglieder der Reisegruppe, die sich Anfang 2018 zwei Wochen lang vor Ort informierten, kamen mit einem Journalisten, einer Frauenaktivistin, Mitarbeitern von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie dem Landwirtschaftsminister und den Reisbauern vor Ort ins Gespräch. Die meisten von ihnen haben kein Geld für Helfer, um ihre Felder zu bestellen. „Wir lernten einen Sozialarbeiter kennen, Sohn eines Reisbauern, der vor demselben Problem steht“, erzählt die Dornstadterin. Mit ihm zusammen habe die Gruppe dann auch ein Projekt in dem Land gestartet: Zehn Helfer wurden angestellt, die seine Felder wässerten und anpflanzten und trotz einiger Rückschläge in zwei Monaten ernten können. Der Reis ist für Schulspeisung und Waisenhäuser bestimmt.

Für das Hilfsprojekt sammeln Angelika Dauter und ihre Mitstreiter Spenden, unter anderem bei Vorträgen über ihre Eindrücke in Gambia.