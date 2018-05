Gewerbe Eine Langenauer Institution schließt

Oliver Heider

Seit stolzen fünf Jahrzehnten ist Karl Schwarz beruflich im Landhandel beschäftigt. Mit 65 will sich der Langenauer nun in den Ruhestand verabschieden – wehmütig. „Wenn ich nochmal entscheiden müsste, würde ich nichts anders machen“, sagt er selbstsicher.

Ende Juni soll der Familienbetrieb, den er seit 26 Jahren führt, die Tore für immer schließen. Ein Betrieb, der zwei Standbeine hat: zum einen den Land- und Gartenmarkt in der Langen Straße mit Dünge-, Futter- und Pflanzenschutzmitteln sowie Saatgut; zum anderen ein Lager samt Dünger-Tankstelle neben dem ehemaligen Güterschuppen am Bahnhof.

Die Belastung habe stetig zugenommen, erklärt Schwarz. Immer neue Vorschriften und Richtlinien in der Düngemittel-Lagerung und im Pflanzenschutz-Bereich kosteten „viel Zeit und Kraft“. Gleiches gelte für die Verwaltung, etwa die Datenschutzgrundverordnung, die aktuell in aller Munde ist. Eine 60-Stunden-Woche stecke man „im Alter nicht mehr so leicht weg“.

Zu hohe Investitionen

Hinzu komme der Wandel in der Landwirtschaft. Zwar sehe er deren Zukunft insgesamt positiv. Es seien aber größere Einheiten nötig. Das 115 Jahre alte Gebäude in der Lange Straße reiche dafür nicht aus. Dort stünden 150 Quadratmeter Verkaufsfläche und gut 300 Quadratmeter Lagerfläche zur Verfügung. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, wären die Investitionen zu hoch. Das gilt auch fürs Interieur. „Die Leute wollen heute Erlebnis-Einkaufen“, sagt Schwarz’ Frau Inge (58).

Investieren müsste man auch in das Dünger-Geschäft am Bahnhof: Die Waagen müssten geeicht werden – und eine neue Löschwasser-Rückhaltung sei nötig, damit bei einem Brand kein kontaminiertes Wasser austritt. Kosten, die sich wohl nicht mehr amortisieren würden. Schließlich wolle die Stadt den benachbarten Güterschuppen zu einer Kulturstätte umbauen. Dazu passe keine Dünger-Tankstelle. Für die Kunden sei dies schade, ergänzt Inge Schwarz: „Die Dünger-Tankstelle ist ein Super-Service für Landwirte.“ Sie könnten selbstständig per Chip jederzeit ihre Streuer füllen.

Einen Nachfolger für den Betrieb, für den das Ehepaar zusätzlich eine Mitarbeiterin in Teilzeit und eine Saisonkraft im Frühjahr im Düngelager beschäftigt hat, fand Karl Schwarz nicht. Seine Töchter wollen den Laden, der spürbar unter dem Internethandel leide, nicht fortführen. Auch Gespräche mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Ulm halfen nicht.

Für die „teilweise schockierten Stammkunden“ aus einem Umkreis von rund 30 Kilometern hat Inge Schwarz indes Tröstendes parat: Sackware im Geflügel-, Pferde- und Nutztier-Bereich werde es in Langenau weiterhin geben. Eine Vereinbarung mit einer anderen Firma werde derzeit vorbereitet. Die Zukunft der Dünger-Tankstelle, für die es Interessenten gebe, sei offen. Mehr könne sie noch nicht verraten.

In alle Wehmut mischt sich bei Ehepaar Schwarz auch etwas Vorfreude. Die Kirchengemeinderätin freut sich auf „mehr Luft“; in einem Halbtags-Job will sie weiter arbeiten. Und ihr Mann kann sich künftig intensiv dem Singen und Bergsport widmen.