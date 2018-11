Hochwasserschutz Eine halbe Million Euro für 150 Meter

Balzheim / Von Manuela Rapp

Fast abgeschlossen sind die Hochwasserschutzmaßnahmen in Balzheim – bis auf die Sanierung von 150 Metern des bestehenden Deiches an der Iller im südlichen Bereich. Dies will die Gemeinde nun angehen. Der Grund hierfür: Nach dem jetzigen Stand der Dinge entspricht das kurze Stück nicht den DIN-Normen und muss daher ertüchtigt werden. Im Juli beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, mit dem Augsburger Büro Björnsen Beratende Ingenieure, dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium das Thema aufzubereiten.

Doch bevor der eigens geladene Planer Stefan Bonengel erste Erkenntnisse vorstellte, rekapitulierte Bürgermeister Günter Herrmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats noch einmal kurz die Hochwasserschutzmaßnahmen der Jahre 2006/2007 und 2011/2012. Vor zwölf Jahren wurden rund zwei Kilometer des bestehenden Hochwasserdammes an der Iller im mittleren Bereich saniert, vor sechs Jahren ist der 900 Meter lange nördliche Abschnitt bis zur Gemarkung Dietenheim erneuert worden.

Geländeauffüllung möglich

Bleiben nun also noch die rund 150 Meter im Süden. „Es gibt auch Überlegungen, zusätzlich zur Sanierung mit einer Geländeauffüllung einen weiteren Schutz zu erreichen“, erläuterte der Schultes. Weiterhin zurückgestellt werde hingegen noch eine eventuelle Dammverlängerung: „Hier wird wohl im Zuge des Projekts ‚Agile Iller’ der Hochwasserschutz verbessert werden“, befand Günter Herrmann. Insgesamt rechnet er mit einer halben Million Euro für die Deichsanierung Süd. Ein Zuschussantrag soll gestellt werden. Terminiert sind die Arbeiten fürs kommende Jahr.

„Der Deich im südlichen Bereich ist bislang noch nicht in der Art und Weise gesichert, wie die bereits sanierten Dämme“, erklärte Stefan Bonengel. Deshalb gelte es, den gleichen Sanierungsstandard herzustellen, um ein konstantes Schutzniveau zu erreichen. Als Nächstes stehe zunächst einmal an, nachzuweisen, welches Schadenspotenzial vorhanden sei. „Nur dann gibt es Fördermittel“, fügte der Fachmann hinzu.

Was die Kosten anbelange, erklärte Projektleiter Stefan Bonengel weiter, so hänge dies davon ab, auf welcher Länge der Deich saniert werde. Genaueres werde eine Vermessung zeigen, die sowohl den landwirtschaftlichen Weg und die betroffene Ackerfläche als auch den letzten Deichabschnitt umfassen wird. Der Ingenieur denkt an Schutzmaßnahmen wie einen Deichverteidigungsweg und die Innendichtung.

Was die angesprochene Geländeauffüllung betrifft, so meinte er: „Um den Anschluss an das restliche Gelände herzustellen, geht es auch um die Frage, wie hoch sie sein müsste, um die Ackerfläche höher zu legen. „Erst wenn die Fläche rastermäßig vom Vermesser erfasst worden ist, können wir sagen, um wie viel Kubikmeter es sich dabei handeln wird.“ Er vermutet aber, dass es einige Dezimeter sein werden. Stefan Bonengel betonte noch einmal, dass erst eine Vermessung Genaueres zeigen werde.

Magerrasen als Ausgleich

Ein Orchideenbiotop befindet sich seinen Worten zufolge auch im südlichen Bereich. „Der BUND schlägt als Ausgleich einen Schutzstreifen und das Ansähen von Magerrasen vor.“ Bürgermeister Günter Herrmann wertete dies als „absolut positives Signal“ seitens der Naturschützer. „Der Hochwasserschutz ist absolut wichtig“, fügte er hinzu. Oder, wie Ratsherr Siegfried Baur erklärte: „Was sein muss, muss sein.“