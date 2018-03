Flurputz Eine Flut von Wohlstandsmüll

Saubere Arbeit / Von Manuela Rapp

Eine Flut von Wohlstandsmüll auf Straßen und in Wald und Flur rund um Dietenheim, also Papier, Plastik, Glas und Co. ist verschwunden. Gesamtmenge: rund neun Kubikmeter. Die Ausbeute eines Samstagmorgens. Jetzt, in blaue Müllsäcke verpackt, wartet der Abfall auf seine endgültige Entsorgung. Fleißige Helfer machten dies möglich: „550 Leute waren angemeldet, insgesamt waren wohl 600 im Einsatz“, schätzt der Organisator der im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Flurputzete in Dietenheim und Regglisweiler, Wolfgang Klausner.

Pflichtveranstaltung

Für die Schulen beider Orte ist die Aktion eine Pflichtveranstaltung, als Ausgleich für den schulfreien Rußigen Freitag. „Heuer haben wir Warnschilder aufgestellt“, erläutert Klausner. Nicht alle Autofahrer tun langsam. Mit dabei sind Begleitfahrzeuge – eines pro Bezirk. Apropos Gefahren: „Unsere Schüler sind sauber eingewiesen worden“, sagt Dietenheims Grundschulrektorin Heidi Kleck. Beispiel: Fänden sie Spritzen, dann holten sie sofort jemand von den erwachsenen Begleitern. Bürgermeister Christopher Eh, wie immer aktiv dabei, hat zusammen mit älteren Gemeinschaftsschülern bis zur Gemarkung Wain klar Schiff gemacht. Er bezeichnet den Natur-Frühjahrsputz „als eine ganz wichtige Gemeinschaftsaktion“, ökologisch und erzieherisch wichtig. Der Schultes erhofft sich ein Umdenken, Abfall nicht einfach in der Umwelt zu entsorgen. Ebenfalls wichtig für Eh: Während der Putzete komme er mit den jungen Leuten ins Gespräch, erfahre, was sie beschäftigt. Dieses Mal, das hat auch der Ortschef festgestellt, sei weniger Unrat herumgelegen als sonst. „Viele warten auch auf einen Sensationsfund“, erzählt er. Damit konnte Wolfgang Klausner nicht dienen.Keine einzige wilde Müllablagerung sei heuer gefunden worden. Aber: „Entlang der Hauptstraßen und Zubringer und bei den Supermärkten sieht man den Vorher-Nachher-Effekt deutlich“, betont er.

Mit der 2a und 2b sowie der Klasse 8/2 unterwegs im Bereich Dietenheim-Nordwest, entlang der Landesstraße L260 Westseite und der Fesenmaierstraße nach Westen, war an diesem Vormittag Herbert Albrecht. „Es sind immer zwei Gruppenleiter und jede Schulklasse wird von einem Lehrer begleitet“, kommentiert er. Sein Co-Gruppenleiter Albert Stoerk sei mit den Achtklässlern an der Landesstraße unterwegs gewesen, sagt der ehemalige Dietenheimer Kämmerer. „Sie haben feste gesammelt“, bilanziert er.

Bei den zirka 40 Mädchen und Jungs der zweiten Jahrgangsstufe hingegen Ernüchterung: „Im Gegensatz zur L260 haben wir auf unserer Strecke – verlängerte Fesenmaierstraße und Waldweg Richtung Regglisweiler – fast gar nichts gefunden.“ Lediglich auf dem Rückweg entlang des Riedgrabens sei ein wenig Abfall herumgelegen.

Zustimmung zu Pflichtterim

Das große Aufräumen im Freien scheint den jungen Mitwirkenden dennoch Spaß zu machen. „Da waren Mulden, die mit Wasser gefüllt waren“, sagt der achtjährige Meo. „Manche sind da durchgelaufen.“ Das sei cool gewesen. Sein sechsjähriger Bruder Len bringt es so auf den Punkt. „Es war gut.“ Zweitklässler Metins Sammelbilanz fällt zwar gering aus mit „nur“ zwei vollen Eimern. Dennoch hat es ihm gefallen: „Zwar kalt, aber toll.“ Was denken Eltern über den Pflichttermin ihrer Kinder? Thomas Wagner, Vater von Meo und Len, bewertet ihn positiv: „Er dient dazu, die Umwelt sauberzuhalten und die Kinder gut daran heranzuführen.“