Der 23-jährige Kibrom Embaye hat eine lebensgefährliche Flucht aus Eritrea hinter sich. In Scheklingen hat er jetzt erfolgreich eine Ausbildung zum Elektroniker absolviert.

Ein erfolgreicher junger Mann mit einem außergewöhnlichen Schicksal: Vor fünf Jahren ist Kibrom Embaye aus seiner Heimat Eritrea übers Mittelmeer nach Europa geflüchtet. Er gelangte nach Schelklingen – und hat dort vor kurzem bei der Elektrotechnik-Firma Strobl mit guten Noten seine Ausbildung als Elektroniker für Gebäude- und Energietechnik abgeschlossen. Firmenchef Michael Strobl ist voll des Lobes für den 23-Jährigen. „In den technischen Fächern ist er einer der Besten“, berichtet Strobl. „Er ist ein klassischer Einser-Kandidat.“

Etwas Probleme hätten ihm die Fächer Deutsch und Sozialkunde bereitet, weil dort die Sprachkenntnisse eine wichtige Rolle spielen. Aber auch das hat der junge Mann gemeistert, der sofort nach seiner Ankunft begonnen hatte, sich Deutsch beizubringen. „Die Schule war schon schwierig“, gibt Embaye zu. Die technischen Details habe er dagegen sofort verstanden. Das bestätigt Firmenchef Strobl: „Zunächst habe ich ihm gar nicht geglaubt, als er sagte, die Technik verstehe er gut. Aber es ist tatsächlich so.“

Wichtige Helfer

Eine äußerst wichtige Rolle für den Erfolg spielten die ehrenamtlichen Helfer in Schelklingen. Kibrom Embaye und Michael Strobl betonen dabei vor allem die Unterstützung von Sigrid Kay, die enorm viel half. Christa Braun gab Deutschunterricht für Embaye und andere Flüchtlinge. Die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer koordiniert Christine Hepperle. Stolz ist man auch in Embayes Heimat Eritrea – zu seiner Familie hält der 23-Jährige Kontakt über das Telefon. „Die haben sich sehr gefreut, dass ich die Ausbildung geschafft habe“, sagt er. Er ist das zweitjüngste von insgesamt sechs Kindern. Aus seinem Heimatland flüchtete er, weil ihm ein lebenslanger Militärdienst mit Zwangsarbeit drohte. „Den Dienst musst du da bis ins hohe Alter leisten“, sagt er. Die Flucht durch Äthiopien, Libyen und dann über das Mittelmeer sei lebensgefährlich gewesen, sagt der 23-Jährige. „Auf keinen Fall möchte ich so was noch einmal erleben.“ Man sieht ihm den Schrecken im Gesicht an.

In Schelklingen hat Firmenchef Michael Strobl jetzt Pläne für den jungen Mann. Er soll sich tiefer in die für die Firma wichtige Gebäude-Automatisierungstechnik einarbeiten. Weitere Schulungen, etwa zur Programmierung der Anlagen, sind geplant. Sogar eine Meisterausbildung kann sich Strobl für Embaye vorstellen. „Das Zeug dazu hätte er.“ Der Firmenchef lobt auch die Einstellung des 23-Jährigen. „Er ist pünktlich, aufmerksam, er ist nett zu den Leuten, und er denkt bei Projekten mit.“ Neun Auszubildende hat Strobl an den Standorten seiner Unternehmen, insgesamt arbeiten 86 Fachleute für die Firma.

Wie erfolgreich Kibrom Embaye in seiner Ausbildung war, zeigt sich auch daran, dass er zum Ausbildungsbotschafter ernannt worden ist – er stellt jetzt Schülern die Inhalte seines Berufs vor. Mit seinem erfolgreichen Weg zum Elektroniker ist Embaye ein Vorbild für andere Geflüchtete. Ein Einzelfall ist er aber nicht. Koordinatorin Hepperle berichtet, dass ein Freund Embayes eine Ausbildung als Zimmermann in Allmendingen absolviert, andere stehen davor, sich als Altenpfleger ausbilden zu lassen. Etliche arbeiten aber auch als Ungelernte in Industrie und Handwerk – es seien oft die fehlenden Deutschkenntnisse, die einer Ausbildung im Wege stehen, sagt Hepperle.