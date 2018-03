Blaubeuren Einblicke in das altsteinzeitliche Leben

Blaubeuren / Vanessa Arslan

Das Urmu Blaubeuren zeigt derzeit Funde aus den Unesco-Welterbehöhlen der Schwäbischen Alb. In der Ausstellung „Das verschwundene Leben“ können Besucher noch bis 9. September Schmuckstücke, Musikinstrumente sowie Knochen von Mammuts und Menschen bestaunen, die Archäologen aus den Höhlen geborgen haben. Gezeigt werden im Urgeschichtlichen Museum lediglich die so genannten Starstücke unter den Funden, die Einblicke in das Leben der Altsteinzeit, dem verschwundenen Leben, gewähren. Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold, Nicholas Conard, der wissenschaftliche Leiter des Museums, und die Direktorin Stefanie Kölbl haben die Ausstellung am Sonntag gemeinsam eröffnet.