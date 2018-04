Bauen Ein ziemlich langes Provisorium

Blaustein / Helga Mäckle

Dieses Jahr wird es wohl nichts mehr: Der Blausteiner Bürgermeister Thomas Kayser rechnet nach eigenen Worten nicht damit, dass die rund 75 Kinder des Kinderhauses Klingenstein in den nächsten acht, neun Monaten wieder in ihr eigentliches Gebäude an der Schulstraße in Klingenstein ziehen können. Das war im Juli vergangenen Jahres in nur einer Nacht im wahrsten Sinne abgesoffen (wir berichteten): Ein dickes Wasserrohr unter dem erst im November 2015 in Betrieb ge­nommenen und knapp 3,6 Millionen Euro teuren Kindergarten war geplatzt, der gesamte Fußboden wurde unterspült, Linoleum und Estrich mussten raus, selbst die Holzwände waren so vollgesogen, dass sie geöffnet und mit riesigen Spezialgeräten getrocknet werden mussten.

Gutachter muss dokumentieren

Trocken ist inzwischen wieder alles, repariert sind die vom Wasser verursachten Schäden aber noch lange nicht. War die Stadtverwaltung im Sommer 2017 noch davon ausgegangen, dass die Sanierung innerhalb von drei oder vier Monaten über die Bühne ist, haben die Arbeiten bis heute noch nicht einmal begonnen. Der Grund ist ein Beweissicherungsverfahren, das bereits im November in Auftrag gegeben worden ist: Ein unabhängiger Gutachter muss sämtliche Schäden am Kinderhaus aufnehmen, sichten, fotografieren, einordnen. Nur mit Hilfe einer solchen Dokumentation kann die Stadt im Falle eines Rechtsstreits beweisen, wo welche Schäden entstanden sind und wo sie herrühren.

Laut Bürgermeister Kayser befindet sich die Stadt zwar noch mit keiner der am Bau des Kinderhauses beteiligten Firmen in einem Rechtsstreit, „aber natürlich müssen wir Schaden von der Stadt fernhalten“. Dazu gehöre, Regressansprüche gegen eine Firma durchzusetzen, sofern solche bestehen sollten. Schließlich dürfte sich der durch den Wasserrohrbruch entstandene Schaden auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, sei das Beweissicherungsverfahren elementar. Wann dieses abgeschlossen ist, kann Kayser nicht sagen.

Doch auch nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens wird die Sanierung nicht innerhalb weniger Wochen zu bewerkstelligen sein. „Wir müssen dann erst mal die entsprechenden Handwerker herkriegen“, erklärt Kayser. Und das sei in Zeiten der boomenden Baukonjunktur bestimmt keine leichte Aufgabe. „Die Handwerker sind zur Zeit ja alle ausgelastet.“ Kayser hofft natürlich, die Sanierung so bald wie möglich über die Bühne zu bringen, so dass das Kinderhaus wieder genutzt werden kann.

Rattenschwanz folgt

Die rund 75 Kinder sind mit ihren Erzieherinnen gleich nach dem Wasserschaden ins Bürgerzentrum im Pfaffenhau umgezogen. Dort wurden zwei große Räume für sie hergerichtet, ein Shuttle­-Bus bringt die Kinder aus Klingenstein täglich zum Bürgernzentrum. Ein Provisorium, das sich inzwischen dank Zugeständnissen aller Beteiligten eingespielt hat – aber eben ein Provisorium. Das trifft nicht nur auf die Kindergartenkinder, Erzieher und Eltern zu, sondern zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich: Denn für die Vereine und Gruppen aus dem jüngsten Blausteiner Stadtteil, die das Bürgerzentrum bis August vergangenen Jahres für ihre Veranstaltungen und Aktivitäten genutzt haben, mussten ebenfalls neue Räume gefunden werden, zum Beispiel im Generationentreff und in der Villa Lindenhof.

So kommt es auch, dass der Bürgerverein Pro Pfaffenhau-Ost sein 20-jähriges Bestehen (siehe nebenstehende Meldung) kommende Woche nicht im Bürgerzentrum in seinem Stadtteil feiern kann.