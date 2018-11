Dietenheim Ein Wirtshaus wie früher

Next

Dietenheim / Michael Seefelder

Im ländlichen Raum steht das traditionelle Gasthaus zwar noch nicht auf der Roten Liste für bedrohte Arten, seltener geworden ist es aber doch. Wie ein Fels in der Brandung erscheint da der Gasthof zur Stadt in Dietenheim. Echt schwäbisch geht es dort zu, und das schon seit Jahrhunderten. Während manche Gastronomie-Betreiber immer neuen Trends hinterherjagen und mit flippigen Konzepten um Kundschaft buhlen, freuen sich hungrige Passanten und Stammgäste der „Stadt“ über den Schriftzug mit klarer Ansage: „Mir hand offa“. Das Lokal überdauerte technische Revolutionen und Kriege und erstrahlt nach der Renovierung nun in neuem Glanz.

Gebaut wurde das Gebäude wohl 1542, denn ein Balken trägt diese Jahreszahl. Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist dort die Dietenheimer Geistlichkeit regelmäßig eingekehrt, wie eine alte Gemeinderechnung zeigt. Seit 1897 ist der Gasthof im Besitz der Familie Wenger. Gekauft hat ihn der Großvater des heutigen Eigentümers Albert Wenger, der ebenfalls Albert hieß. Ein Bild an der Wand im Lokal, das um 1910 entstand, zeigt unter anderem ihn und seine Frau. Nachdem der Gasthof, zu dem früher noch eine Brauerei gehört hat, in der nächsten Generation von Josef Wenger geführt wurde, steht nun seit mittlerweile fast vier Jahrzehnten der heute 60-jährige Albert Wenger in der Küche. Lob hört er viel für die Renovierung, bei der für jeden Schritt eine denkmalrechtliche Genehmigung nötig war. „Die Leute sind begeistert“, sagt Wenger.

Ob Fenster oder Fassaden, überall sei genau auf historische Vorbilder geachtet worden. „Zwei Tage lang wurde der Putz untersucht“, berichtet er. Hintergrund für die Renovierung ist auch das Landessanierungsprogramm, in das Dietenheim bereits vor einigen Jahren aufgenommen worden ist. Im Zuge dieses Programms können auch Privatleute für Sanierungen unter genauen Vorgaben einen Zuschuss von bis zu 20 000 Euro erhalten. Über das Ergebnis beim „Gasthof zur Stadt“ ist Bürgermeister Christopher Eh hoch erfreut: „Das ist sehr schön geworden.“ Für Dietenheim sei es ein „ungemein prägendes Gebäude“. Es sei sehr gut, dass im Zuge der Ortskernsanierung „solche privaten Punkte jetzt auch besetzt werden“.

Während eine Fotografie aus den 1960er Jahren einen Gasthof mit weißer Farbe zeigt, ist die Fassade nun wieder gelblich, wie auf einer Postkarte von 1903, die Albert Wengers Großvater einst machen ließ und die er vor einigen Jahren im Internet erworben hat. Die Bilder, die das Lokal zieren, zeigen auch die Kontraste zwischen scheinbar sorglosen Momenten und schweren Zeiten im Dietenheimer Alltag. Denn während die Postkarte ein fröhliches Treiben auf der Straße vor dem Gasthof und der benachbarten Brauerei darstellt, ist auf einer Fotografie von 1945 zu sehen, wie der Grenzbalken zwischen der französischen und amerikanischen Besatzungszone direkt vor der Haustüre der Stadtwirtschaft verläuft. Um 1950 ging es wieder heiterer zu. Davon zeugt ein Spruch an der Wand: „Oh St. Salvator heiliger Mann, flehe unseren Bundeskanzler an, dass er mit seiner Steuermacht, das Bier uns nicht noch teurer macht.“

Arbeitszeiten schrecken ab

Heute werden viele Geburtstage, Vereinsversammlungen, Weihnachtsfeiern oder Klassentreffen im Gasthof zur Stadt abgehalten. Auch Fremdenzimmer gibt es. Daran, dass Lokale wie das seine heutzutage nicht mehr genug Kundschaft finden, glaubt Albert Wenger nicht. „Die Leute würden schon in die Wirtschaft gehen, aber man findet niemand mehr, der sie umtreibt“, sagt er. Die Arbeitszeiten schreckten viele Junge ab. Ihm mache sie aber noch immer Spaß, „die Wirtshaus-Stube wie früher“.