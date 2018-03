Wetter Ein wenig Pulverschnee zum Frühlingsanfang

Blaubeuren / Joachim Striebel

Eine geschlossene Schneedecke liegt nach den Niederschlägen vom vergangenen Wochenende auf der Schwäbischen Alb und auf dem Hochsträß. Dennoch bleiben die Skipisten, wie hier in Blaubeuren-Beiningen, menschenleer. Wintersport ist nicht möglich. Zu dünn und teilweise verweht sei die Pulverschneeauflage, heißt es im Wintersportbericht für den Luftkurort Westerheim (820 Meter über dem Meeresspiegel). Der Drang zum Skilaufen dürfte bei den meisten Leuten in der zweiten Märzhälfte ohnehin nicht mehr allzu groß sein, schließlich ist heute Frühlingsanfang. Frühlingswetter ist allerdings noch nicht in Sicht. Laut Prognose bleibt’s weiterhin kalt und ungemütlich, Regen- und Schneefälle sind möglich.