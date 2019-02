Moment mal Ein verirrter Fasan findet neue Freunde

Thomas Steibadler

Die Polizei, dein Freund und Vogelfänger. Als am vergangenen Freitagabend ein Fasan in der Geislinger Fußgängerzone herumstreunte, griffen die Beamten beherzt zu. Der Vogel wurde in einen großen Karton gesteckt und in Gewahrsam genommen. Offenbar in der Annahme, das Tier sei aus einem Gehege entflogen. Mangels Fußberingung ließ sich die Herkunft des Fasan-Hahns jedoch nicht näher eingrenzen. Nun verfügt das Geislinger Revier zwar über einen „Verwahrraum“, doch der dürfte für die artgerechte Unterbringung gefiederter Gäste nicht geeignet sein.

Hier kommt Georg Weber ins Spiel. „Die haben nicht gewusst wohin und haben ihn halt raufgebracht.“ Rauf ist in diesem Fall von Geislingen nach Lonsee. Dort hat Weber für die Geislinger Ortsgruppe des Naturschutzbunds (Nabu) eine kleine Vogelpflegestation eingerichtet, in der er sich vorzugsweise um verletzte und geschwächte Greifvögel und Eulen kümmert. Erst am Tag vor dem Eintreffen des Fasans hatte Weber einen Turmfalken freigelassen: „Ein tolles Erlebnis.“ Eine gute Woche lang hatte er den abgemagerten und geschwächten Falken zur Wiedererlangnung der Flugtauglichkeit gepäppelt. Und nun stand die umgebaute Gartenhütte als sicheres Quartier für den Fasan zur Verfügung.

Aber nur übergangsweise. Da der Aufruf der Polizei, der Fasanen-Besitzer möge sich doch bitte melden, erfolglos blieb, waren nun die Geflügel- und Vogelfreunde Geislingen an der Reihe. Deren Vorsitzender Thomas Schönlein holte den Fasan gestern Vormittag in Lonsee ab. Auch wenn der Vogel vor dem neuerlichen Karton-Transport etwas nervös wirkte, werde er sich im neuen Zuhause wohlfühlen, versicherte Schönlein. Ein Vereinskamerad verfüge über ausreichend Volierenkapazität, und eine Henne für den prächtigen Hahn werde sich bestimmt auch finden. Der Fasan hat also neue Freunde gefunden.