Infrastruktur Ein schnelles Netz in vier Jahren

Wain / Dave Stonies

Jetzt werden wirklich Nägel mit Köpfen gemacht in Sachen Internet in Wain. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, den im Sommer 2015 eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Damals hatten mehrere Kommunen den Verbund „Komm.Pakt.Net“ mit dem Ziel gegründet, eine gewichtigere Stimme gegenüber den Netzbetreibern zu bekommen. Wain setzt weiter auf den Breitbandausbau mit Glasfasertechnik. Deshalb wird sich die Gemeinde an dem Leitungskonzept des Landkreises, „Backbone“, beteiligen.Monika Ludy-Wagner als Vertreterin des Landratsamts stellte das umfangreiche Projekt vor. Der Landkreis wird demzufolge dort den Ausbau vorantreiben, wo Netzanbieter wenig Interesse zeigen. Schließlich sei das schnelle Internet einer der wichtigsten Standortfaktoren. In Zukunft, so ist sich die Leiterin des Kommunal- und Prüfungsamtes sicher, werden auch Downloadraten von 50 Megabit pro Sekunde nicht mehr ausreichen. Bürgermeister Stephan Mantz sprach gar von einer Gigabit-Gesellschaft. Das Backbone-Netz des Landkreises Biberach ist eine Hauptschlagader für das schnelle Surfen. Rund ein Drittel des 684 Kilometer langen Backbone-Netzes sollen ausgebaut werden. Die Kosten für die 213 Kilometer belaufen sich auf rund 33 Millionen Euro.

Zwei Übergabepunkte

Vor Wain hatte Wagner-Ludy bereits 21 Städte und Gemeinden besucht. „Alle haben einstimmig für den Ausbau votiert“, sagte die Referentin. 23 weitere Kommunen sollen noch überzeugt werden. In Wain will der Kreis ein bestehendes Lehrrohr nutzen, um das Glasfaserkabel zu verlegen. Auf Höhe des Feuerwehrhauses müsste einmalig eine rund 30 Meter lange Strecke nachgebaut werden. An zwei Übergabepunkten wird Wain an das Backbone-Rückgratnetz angeschlossen. Das Kabel, von Schwendi kommend, muss die Gemeinde für rund 70 000 Euro selbst verlegen lassen. Über eine Pacht würde der Kreis dies aber refinanzieren, versichert Ludy-Wagner.

Peter Obrist wollte wissen, was mit der bestehenden Glasfaser-Infrastruktur in Wain passiert. Schließlich habe die Telekom schon teilweise ausgebaut. „Es gibt Lücken in der Gemeinde und diese werden wir schließen“, antwortete Ludy-Wagner. Zudem erhöhe das neue Netz die Ausfallsicherheit. Das Glasfaserkabel zu jedem Hausanschluss zu bringen, müsse das Ziel sein. Bis in vier Jahren soll das schnelle Netz stehen.