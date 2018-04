Grundsteinlegung Ein Quartier für alle Generationen

Bernstadt / Von Petra Lehmann

Nun kann es endlich losgehen“, sagte Lars-Ejnar Sterley erfreut und an den Bernstadter Bürgermeister Oliver Sühring gerichtet. Der Landesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) erinnerte gestern in seiner kurzweiligen Grußbotschaft bei der Grundsteinlegung für das Projekt „Leben und Wohnen am Burgplatz“ an zweieinhalb Jahre gemeinsamen Planens. Sterley lobte den Einsatz des Bürgermeisters und des Architekten Martin Maslowskis.

Für den Festakt war auf dem Gelände einer ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle an der Bürggasse ein Festzelt aufgestellt worden. Der neue „Dorfbüttel“ Florian Kraiß, Sohn des vor zwei Jahren verstorbenen ehemaligen Büttels, eröffnete die Veranstaltung und zwar in breitestem Schwäbisch und brachte so das Publikum – Bürger, Bürgermeister, Verwaltungsleute – zum Schmunzeln.

Bei seiner Begrüßung betonte Bürgermeister Oliver Sühring die Zukunftsorientierung des für die Gemeinde Bernstadt bislang größten Projekts. Es handele sich um ein ganzheitliches Gemeindekonzept. Einerseits werde das Vorhaben den Auswirkungen des demographischen Wandels gerecht, sei andererseits dennoch ein Gemeindezentrum für alle Altersgruppen. „Wir müssen auf die Zukunft vorbereitet sein“, sagte Sühring. Genau das biete dieses über die Gemeinde hinausragende Projekt mit der Pflegewohngruppe, dem Gemeindesaal, dem Bürgerbüro, den barrierefreien Wohnungen und Zugängen sowie der Filiale der Sparkasse, dem Café und der Arztpraxis.

Sühring lobte den „enormen Einsatz mit Herz und Verstand“ des Architekten für die Quartiers­entwicklung in Bernstadt. Das Engagement des CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel hob der Bürgermeister ebenfalls hervor. Schließlich fördert das Land das Vorhaben mit mehr als 700 000 Euro aus unterschiedlichen Töpfen. Insgesamt kostet das Projekt knapp neun Millionen Euro, der Anteil der Gemeinde beträgt gut 1,9 Millionen.

Für den Landtagsabgeordneten selbst war der ländliche Raum nie rückständig, sondern immer schon „Impuls- und Taktgeber“, wie Hagel in seinem Grußwort sagte. Außer dem CDU-Politiker waren zur Grundsteinlegung auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, Verteter der Sparkasse Ulm und in Vertretung von Landrat Heiner Scheffold auch Wolfgang Koller, im Landratsamt Leiter des Fachdienstes Ländlicher Raum, nach Bernstadt gekommen.

Für den Akt der Grundsteinlegung hatte sich Bürgermeister Sühring etwas Besonderes ausgedacht: Mit Hilfe eines langen roten Seiles, an dem sowohl die prominenten Gäste als auch die anwesenden Bürgerinnen und Bürger ziehen sollten, wurde eine Gedenktafel enthüllt. Diese soll später einen Platz im neu errichteten Gebäudekomplex bekommen. In etwa zwei Jahren soll das Modell-Quartier fertig sein.