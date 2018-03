Infrastruktur Ein Neubau für die Langenauer Stadtbücherei?

Langenau / Markus Fröse

„71 000 Besucher jährlich zählt man in der Stadtbücherei. Zusammen mit dem Naubad ist sie die am stärksten frequentierte Einrichtung in Langenau.“ So verdeutlichte Marion Greiner-Nitschke bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Raumbedarf städtischer Kultureinrichtungen. Diesen hat die Kulturwissenschaftlerin für die Stadt unter die Lupe genommen. Auf Anregung des Rats, der im Zusammenhang mit dem von Greiner-Nitschke vorgestellten Güterschuppen-Nutzungskonzept (wir berichteten) eine Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse gefordert hatte. Als Entscheidungsgrundlage für die Maßnahmen der kommenden Jahre.

Dringlichen Handlungsbedarf sieht Greiner-Nitschke vor allem bei der Stadtbücherei wegen „besonders prekärer räumlicher Verhältnisse“. Ihre Empfehlung: Prüfung der Optionen für einen barrierefreien Neubau der Bücherei, etwa an Stelle des benachbarten Stadtarchiv-Gebäudes. Dieses sei nicht denkmalgeschützt, statisch ungeeignet, marode und müsse andernfalls teuer saniert werden. Bei räumlicher Verknüpfung von Bücherei und Archiv könnten Ressourcen gebündelt und Synergien genutzt werden.

Die Wissenschaftlerin sprach sich auch für eine Neuordnung der bisherigen Museumsstruktur in Langenau aus. Die räumliche Situation sei kritisch, was Heimatmuseum, Museum für Vor- und Frühgeschichte sowie Ungarndeutsche Heimatstuben angeht. Zudem gebe es gravierende Sicherheitsmängel. Lösungsvorschlag: ein Stadtmuseum, das alle bisherigen Inhalte integriert.

In Albeck vermisst Greiner-Nitschke einen Bürgersaal für gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen sowie eine würdige Robert-Bosch-Ausstellung. Für Hörvelsingen schlägt sie vor, im Rahmen der Dorfkern-Aufwertung über ein Dorfgemeinschaftshaus nachzudenken, das im Stadel einer ehemaligen Hofstelle Platz finden könne. Göttingen sei derzeit „gut ausgestattet“.„Millionen-Investitionen stehen im Raum“, kommentierte Bürgermeister Daniel Salemi die Vorschläge. Diese sollen in den Fraktionen beraten und vor der Sommerpause diskutiert werden.