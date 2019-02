Parteien Ein junges Gesicht an der SPD-Spitze

Von Beate Reuter-Manz

Eine Kleinstpartei kämpft ums Überleben: Der SPD-Ortsverein Dietenheim-Balzheim hat am Donnerstag quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit nur vier anwesenden Mitgliedern einen neuen Vorsitzenden gewählt. Tim Weingärtner will sich dafür einsetzen, dass „die Sozialdemokratie auf dem Land nicht untergeht“. Im Jahr des 100. Bestehens der SPD in Dietenheim hat sich der 20-Jährige dazu entschlossen, Amt und Bürde auf sich zu nehmen und die Nachfolge von Martin Linder anzutreten. Andernfalls hätte es nur noch eine Option gegeben: die Fusion mit dem Ortsverein Illerkirchberg-Weihungstal. „Wir sind froh, dass wir diese Lösung gefunden haben, und dass es nun weitergehen kann“, brachte es Klara Dorner auf den Punkt. Die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag und SPD-Ehrenvorsitzende im Alb-Donau-Kreis war nach Dietenheim gekommen, um die Genossen moralisch und in der Sache zu unterstützen: als offizielle Versammlungsleiterin.

Es hatte etwas Slapstick-Artiges: Vier Mitglieder, darunter zwei aus dem aktiven Vorstand­, stellten im Gasthaus „Zur Stadt“ die Weichen für den Fortbestand der kleinen SPD in dem von der CDU geprägten Landstrich. „Das sind irgendwie doch auch fast 50 Prozent“, kommentierte Martin Linder mit trockenem Humor das Interesse. Mehr sei bei insgesamt neun Vereinsmitgliedern in Dietenheim und Balzheim wohl auch nicht zu erwarten gewesen. „Uns geht es wie anderen Vereinen. Die Älteren sterben weg und Nachwuchs kommt nur spärlich nach“, stellte er fest. Das kann auch Klara Dorner bestätigen. In der großen Kreisstadt in Ehingen seien auch „nur“ 52 im SPD-Ortsverein organisiert. „Die 100er-Marke haben wir noch nirgendwo geknackt.“

Als die Ortsgruppen Dietenheim und Balzheim im Jahr 2002 miteinander fusionierten, habe man noch um die 20 Mitglieder gezählt, erinnert sich Harald Kächler. Der Gymnasiallehrer und Historiker aus Balzheim hat seit drei Jahrzehnten das Parteibuch und engagiert sich seither verlässlich. In seinem Posten als Schrifttführer wurde er bestätigt. „Wenn ein neuer Vorsitzender antritt, um die Festung hier zu halten, dann möchte ich ihn dabei unterstützen“, sagte Kächler. Wieder ins zweite Glied als Vize-Vorsitzender zurück geht Martin Linder. Das Dietenheimer Rats-Mitglied führte nach dem Tod des Vorsitzenden Robert Hartmann seit Juli 2018 die Geschäfte kommissarisch. Linder und Kächler wurden genauso einstimmig gewählt wie Weingärtner, der in Personalunion auch den Posten des Kassierers übernimmt. Apropos: Der Ortsverein hat zumindest ein so großes finanzielles Polster, dass es für das Drucken von Prospekten zur Kreistags- und Gemeinderatswahl reicht. „Und wenn nicht, ,dann gehe ich singen und sammle“, versprach Dorner.

Junge Menschen ansprechen

Gerade mal 20, frisch von der Schule und schon Verantwortung für eine Partei an vorderster Front: „Die SPD ist eine alte Partei. Es gab sie während der Kaiserzeit, während der Weimarer Republik und des Nazi-Regimes. Immer ist sie für Demokratie, persönliche Freiheit und Toleranz eingestanden. Das imponiert mir.“ Dafür lohne sich jedes Engagement, beantwortet Weingärtner die Frage nach den Beweggründen. Als „junger Typ“ könne er junge Menschen vielleicht eher erreichen. Einblick in die Partei-Arbeit habe er als langjähriges Juso-Mitglied bekommen. Aktuell arbeitet Weingärntner als politischer Praktikant im Büro der Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis. Im Herbst beginnt er in Ulm mit dem Studium des Informationsmanagements im Gesundheitswesen. Er bewirbt sich auch als Gemeinderat und Kreistags-Mitglied.