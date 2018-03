Jugend Ein Jahr Jugendhaus Dietenheim

Von Beate Reuter-Manz

Früher waren sie in der Stadt unterwegs, hingen an Bushaltestellen rum oder auf öffentlichen Plätzen. Jetzt haben die Dietenheimer Gemeinschaftsschüler in ihrer Mittagspause eine andere, weitaus gemütlichere Anlaufstelle. Von Montag bis Donnerstag können die Jugendlichen ihre einstündige Mittagspause im Jugendhaus verbringen.

„Beste Lage. Klasse Räumlichkeiten. Viel Zulauf. Besser geht’s eigentlich nimmer!“ Jochen Fraj­hauts Bilanz zum Jugendhaus-Betrieb nach einem Jahr Laufzeit an neuer Stelle fällt ziemlich euphorisch aus. Der Dietenheimer Sozialarbeiter sieht vor allem in der prominenten Lage nah bei den Schulen einen großen Vorteil. Denn das bedeutet kurze Wege für Sozialarbeiter wie für Kinder und Jugendliche. Und: Wer regelmäßig an dem schmucken Haus mit dem tollen Spielplatz-Garten vorbei läuft, der schaut vielleicht spontan „einfach mal so rein“. Die Hemmschwelle sinkt.

Frajhaut ist der dienstälteste Sozialpädagoge im Dreierteam. Unterstützt wird der 35-Jährige von Anke Zwick und Dilara Bodammer, die ebenfalls ziemlich sicher sind: „So ein tolles Haus hat nicht jede Gemeinde.“ Die Stadt hat sich den Umbau der einstigen Obdachlosenunterkunft auch eine Stange Geld kosten lassen. „Gut angelegt“, war man sich seinerzeit in Gemeinderat und Verwaltung einig.

In der Zeit von 12 bis 13 Uhr herrscht an diesem Donnerstag ein Kommen und Gehen. Zwei Jungen stapfen durch die rote Tür, werfen ihre Rucksäcke auf den leuchtend grünen Boden und lassen sich auf ein blaues Sofa plumpsen. In dem chilligen Aufenthaltsraum spielen bereits vier Schüler Uno. Die Siebtklässler der Gemeinschaftsschule kommen aus Illerrieden und seinen Ortsteilen und genießen ihre Pause. „Zuerst in die Mensa zum Essen, dann hierher“, sagt Hannes Zahs aus Dorndorf. Das sei ein ziemlich cooler Treffpunkt, meint Tyrone Atkins. Wäre die Verbindung besser, würde der Zwölfjährige auch öfter am Abend kommen. „Illerrieden hat nichts derartiges.“

Drei Mädchen nehmen unterdessen das kleine Tischkicker-Zimmer in Beschlag. Vivian Kammerer aus Dietenhem kommt oft mit ihren Freundinnen her und findet es klasse, „dass immer auch ein Ansprechpartner da ist, falls man mal Probleme hat.“ Rückzugsmöglichkeiten, um ungestört Musik zu hören, oder einfach nur seine Ruhe zu haben, gibt es für die Besucher in den Projekträumen im Obergeschoss. Der offene Mittags-Treff richtet sich ausschließlich an Gemeinschaftsschüler. Und die nutzen ihn wahrlich: An guten Tagen zählen die Sozialarbeiter bis zu 30 Buben und Mädchen „Die 13- bis 16-Jährigen sollen auch mal unter sich bleiben können“, sagt Fraj­haut. Zumal Grundschüler eine feste Betreuungszeit bis 17 Uhr angeboten bekommen.

Noch mehr Publikum sieht das Jugendhaus nur zu den Monatsaktionen. Bastelaktionen, Nikolausfeier, Halloween-Party, Fackelwanderung, Winter-Grillen, Fasnets-Umtrieb oder Backstube füllten das Haus im Nu. „Manchmal haben wir bis zu 60 Kinder“, berichtet Anke Zwick. Klar, dass es da mitunter laut zugeht. „Die dürfen sich bei uns ruhig austoben oder auch mal streiten“, sagt Dilara Bodammer. Noch nie sei etwas passiert, noch nie etwas mutwillig zerstört worden, berichtet das Trio.

Jung ans Haus binden

Und auch wenn es ganz still zugeht, müsse man sich nicht sofort Sorgen machen. „Dann hocken alle über ihren Bügelperlen“. Die Perlenbilder, oft verwendet als Untersetzer oder Mobile, sind ein Bastel-Dauerbrenner im Jugendhaus. Auch Jungen machen das gern. „Das hat etwas Meditatives“, hat Zwick beobachtet. Dass die kreativen Kinder am Ende ihre Bastelarbeit mit nachhause nehmen können, trägt ebenfalls zur Beliebtheit bei. Für Material-Kosten steht den Sozialarbeitern ein eigenes Budget zur Verfügung.

Nicht die eigentlichen Teenager sind die häufigsten Nutznießer der Jugendeinrichtung. „Zwischen 6 und 12 Jahre alt ist der Großteil“, berichtet Frajhaut. Das liegt auch daran, dass die erste Generation, die er und seine Kolleginnen noch in der Illertisser Straße im Container betreute, längst zu jungen Erwachsenen herangewachsen ist. „Die sind berufstätig und haben mittlerweile ein Auto. Manche sind sogar schon Eltern geworden“, berichtet Frajhaut, der noch zu einigen seiner früheren Schützlinge Kontakt hat. Jüngere Kinder frühzeitig an das Jugendhaus zu binden, mache durchaus Sinn, findet Anke Zwick „Sie wachsen damit auf. Wir können sie vielleicht ein wenig erden.“

Gleichwohl: Die offenen Treffs sind im Wortsinn zu nehmen. „Die Kinder können kommen und gehen, wie sie wollen. „Wir machen offene Jugendarbeit ohne Aufsicht“, betont Bodammer. Daneben sehen die drei auch in ihrer Funktion als Streetworker nach dem Rechten. Dann steuern sie die relevanten Treffpunkte jener Teenager und jungen Erwachsenen an, die sie über das Jugendhaus nicht erreichen.