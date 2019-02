Vereine  Ein großer Umbau ist zu stemmen

Das Schützenheim in Illerrieden ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. © Foto: Michael Seefelder

Von Michael Seefelder

Große Investitionen kommen in den kommenden Jahren auf die Illerrieder Hubertusschützen zu. Denn an dem 1969 erbauten Schützenheim gibt es großen Sanierungsbedarf. Wie der Vorsitzende Günther Nothelfer bei der Hauptversammlung berichtete, braucht der Saal eine neue Decke mit Flächenheizung, neue Fenster und einen neuen Fußboden.

Ähnlich sieht es im Gaststättenraum aus, wo zudem die Elektroinstallationen neu gemacht werden müssen. Die Wand zwischen beiden Räumen soll zu zwei Dritteln beweglich werden, damit bei Veranstaltungen wie dem Hubertusfest mehr Platz geschaffen werden kann. Auch in der Schießstätte müsse etwas getan werden, stellte Nothelfer fest. Ein Angebot über etwa 70 000 Euro für eine neue Lüftungsanlage sei bereits eingeholt worden.

Für die Arbeiten in Saal und Gaststätte stehen Kostenvoranschläge von 200 000 Euro im Raum. Angesichts dieser Zahlen „treibt es einem die Schweißtropfen auf die Stirn“, sagte der Vorsitzende. Er betonte jedoch, dass noch unklar sei, ob alle Arbeiten, die wünschenswert seien, auch tatsächlich gemacht würden. Einen Zeitplan gebe es ohnehin noch nicht. 2019 werde nun erst einmal genutzt, „um uns weiter in das Thema einzuarbeiten“. Nothelfer verwies darauf, dass Zuschüsse vom Landessportbund zu erwarten seien.

Auch Bürgermeister Jens Kaiser signalisierte in seinem Grußwort, dass die Gemeinde die Schützen bei ihrem Projekt unterstützen wolle. Vorsitzender Nothelfer bat die Mitglieder außerdem eindringlich, sich mehr an sportlichen und geselligen Veranstaltungen des Schützenvereins zu beteiligen.

Schriftführerin Heidi Gödert blickte in ihrem Bericht auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres zurück, darunter Maiwanderung, Fronleichnamsprozession sowie Wurst- und Rauchfleischschießen. Kassenwart Stephan Schweizer verwies auf zwei Sonderausgaben 2018: ein Spezialstaubsauger für Geschossrückstände und eine neue Alarmanlage: „Deshalb konnten wir das gute Ergebnis des Vorjahres nicht erreichen.“ Jugendleiter Florian Metzger berichtete von sehr guten Platzierungen seiner Schützlinge bei diversen Meisterschaften im Kugel- und Bogenbereich. Sportleiter Alexander Thurnhofer erinnerte unter anderem an den Erfolg der ersten Mannschaft, die bei den Rundenwettkämpfen im Luftgewehr in der Kreisliga den ersten Platz belegt und somit den Aufstieg in die Kreisoberliga geschafft hatte. Als vereinsinterne Schützenkönigin wurde Christa Blum ausgezeichnet. Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung. In ihren Ämtern bestätigt wurden Günther Nothelfer (Vorsitzender), Stephan Schweizer (Kassenwart), Roland Stoker (Zweiter Sportleiter), Florian Löffler (Bogenwart) sowie Manfred Kurz und Johannes Hardegger (Kassenprüfer). Zweite Jugendleiterin ist jetzt Christa Blum, die zur Nachfolgerin von Michael Nothelfer bestimmt wurde, der nicht mehr kandidierte. In den Ausschuss wurde Philipp Rühle gewählt. Alle Abstimmungen fielen einstimmig aus.