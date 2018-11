Betreuung Ein Euro mehr für die Tagesmütter

Dornstadt / ts

Die Förderung der Kindertagespflege in Dornstadt wird erhöht. Statt einem Euro pro Kind und Stunde bekommen Tagesmütter nunmehr zwei Euro. Das hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats einstimmig beschlossen. Die Gemeinderäte sind damit dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, die ihrerseits durch die Aktion „Baustein“ einer Tagesmutter aus Blaustein angestoßen wurde. Für die Kommune bedeutet die Verdoppelung des Förderbetrags praktisch keine finanzielle Belastung.

Zur Überraschung der Gemeinderäte teilte Hauptamtsleiter Jörg Hunke mit, dass sich in Dornstadt zur Zeit nur drei Tagesmütter um Kinder zwischen einem Jahr und drei Jahren kümmern. Für die Eltern sei die Tagespflege deutlich teurer als ein Krippenplatz, sagte Hunke. Der kommunale Zuschuss solle daher zu einer gewissen Kostenstabilität beitragen. Und vielleicht dazu führen, dass weitere Tageseltern in der Gemeinde tätig werden. In den Kinderkrippen sind Bürgermeister Rainer Braig zufolge „keine nennenswerten Kapazitäten“ frei. Die Kommune werde daher Unterstützung bei der Kleinkinder-Betreuung benötigen.