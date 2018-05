Blumen Ein Dorf mit grünem Daumen

Regglisweiler / Lisa Maria Sporrer

Im Bürgerhaus blühte und duftete es: Ein riesiges Blumenmeer aus farbenprächtigen Blumenampeln und Geranien war dort aufgebaut und zeigte, worum es beim Heimatabend in Regglisweiler ging. „Der Abend ist das Highlight für uns. Eigentlich ist der Anlass sogar die Grundlage des Vereins“, sagte Martina Aubele. Schließlich habe man sich von Vereinsgründung an zum Ziel gesetzt, das Ortsbild zu verschönern, so die Vorsitzende des ansässigen Heimatvereins.

Touristen holen sich Tipps

Jedes Jahr seit fast 60 Jahren mobilisiert der Verein viele Ehrenamtliche, um die Gemeindeanlagen zu pflegen, sie zum Erblühen zu bringen, ihnen ein schöneres florales Gesicht zu verleihen und in den eigenen Gärten für eine Augenweide zu sorgen. Ursprünglich wollte Regglisweiler beim Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ einen guten Platz erreichen. „Mittlerweile kommen Touristen von weit her, um sich Anregungen in unseren Gärten und Grünanlagen zu holen“, sagte Aubele. Denn nicht nur auf den öffentlichen Plätzen und ums Haus erblüht alljährlich eine bunte Blumenvielfalt; auch rund ums Kneipp-Becken, der dort angrenzende Kräutergarten und am Bürgerhaus sind einige der 400 Mitglieder für die Pflege und Gestaltung der Pflanzen zuständig. Ein Augenschmaus im Sommer ist zudem die restaurierte Iller-Fähre, die im Frühjahr bepflanzt wird.

Während des Heimatabends werden die zahlreichen helfenden Hände für ihr Engagement geehrt. Rund 200 Gäste waren gekommen, die überwiegend auf die Bühne kommen durften, um ihre Preise in Empfang zu nehmen. Die Blumenampeln waren ein Geschenk der Stadt Dietenheim an die „Blumenpaten“, die sich von Mitte Mai bis Ende September um die Blumenkästen an öffentlichen Mauern und Zäunen kümmern, um die zahlreichen Feldkreuze auf der Gemarkung sowie um die Pflanzkübel an den Ortseingangstafeln. „Der Anblick ist eine Wonne nicht nur für die Einheimischen, sondern auch für die zahlreichen Besucher“, sagte Bürgermeister Christopher Eh, der den Beteiligten und insbesondere dem Heimatverein ein großes Dankeschön aussprach.

421 Preisträger wurden ermittelt

Der Musikverein Regglisweiler und die Chorgemeinschaft Frohsinn umrahmten den Heimatabend musikalisch und eine Dia-Show der prächtigen Gärten gab den rund 200 Besuchern die Gelegenheit, alle Gärten zu sehen, die von der Jury in vergangenen Jahr unter Augenschein genommen wurden. In Kleingruppen waren Mitglieder mit einer neutralen Person im Ort unterwegs, um die Auswahl der Blumen zu beurteilen, die farbliche Wirkung, den Gesamteindruck und den Pflegezustand. 421 Blumenschmuckpreisträger wurden ermittelt.

Das Dorfquiz, das zum 50-Jährigen Bestehen des Regglisweiler Heimatvereins im Jahr 2011 ins Leben gerufen wurde, reizte auch in diesem Jahr wieder insgesamt 75 Regglisweiler zur Teilnahme. „In diesem Jahr ging es um den Alb-Donau-Kreis“, sagte Vorstandsmitglied Herbert Funk, der die ausgefüllten Zettel in Empfang nahm. Fünf Fragen mussten beantwortet werden. Etwa, wann der Alb-Donau-Kreis gebildet wurde (1973). Der erste Preis war die Teilnahme am Jahresausflug des Heimatvereins.