Finanzen Ein bisschen auf der Bremse

Dornstadt / Von Thomas Steibadler

Ein stattliches Investitionsprogramm von etwa elf Millionen Euro hat sich die Gemeinde Dornstadt für dieses Jahr vorgenommen. Vielleicht ein wenig zuviel des Guten, wie Bürgermeister Rainer Braig bei der Haushaltsberatung in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch anmerkte. „Wir müssen insgesamt ein bisschen auf die Bremse treten.“ Zum einen aus finanziellen Gründen, um den Kreditbedarf nicht weiter in die Höhe zu treiben. Zum anderen arbeite das Bau- und Umweltamt der Gemeinde wegen der schwierigen Personalsituation am Anschlag.

Bremsen wollte die Verwaltung bei der Erschließung des neuen Wohngebiets Schwarzhülenäcker in Tomerdingen. Von den insgesamt 27 Bauplätzen sollten zunächst nur fünf erschlossen und verkauft werden. Erfahrungsgemäß sei nicht damit zu rechnen, dass pro Jahr mehr als zwei Grundstücke verkauft werden, sagte Braig. Der Ortschaftsrat in Temmenhausen hatte dagegen gefordert, das Gebiet sofort komplett zu erschließen. „Ich gehe davon aus, dass die Grundstücke zügig weggehen,“ sagte Ortsvorsteher Günther Vetter (CDU/BWV).

Bürgermeister Braig präsentierte am Mittwoch einen Kompromissvorschlag, der letztlich bei vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung akzeptiert wurde. Demnach werden – wohl von Herbst an – zunächst 13 Bauplätze erschlossen. Das kostet voraussichtlich 650 000 Euro, wohingegen die vollständige Erschließung mit zwei Millionen zu Buche schlagen würde. Sollte sich Ende nächsten Jahres zeigen, dass die Nachfrage größer ist, sollen dann auch die restlichen Bauplätze zur Verfügung gestellt werden.

Ein Investitionsschwerpunkt in diesem Jahr soll der Breitbandausbau mit insgesmt fast 1,9 Millionen Euro sein. Davon sind 1,2 Millionen für das innerörtliche Backbone-Kabel vorgesehen. Der Anschluss des Gewerbegebiets an der Lerchenbergstraße an das Glasfasernetz ist mit 675 000 Euro veranschlagt. Allerdings wartet die die Gemeinde noch auf die Zuschusszusagen. Allein fürs Backbone sollen 600 000 Euro vom Land kommen.

Weitere große Posten sind Grunderwerb, Erschließungen, Raten für das Feuerwehrhaus in Dornstadt, die Mehrzweckhalle in Scharenstetten und eine Schlussrate für die Hallenbadsanierung. Daneben enthält der Haushaltsplan einige bemerkenswerte kleinere Vorhaben.

Martinskirche Außer einem barrierefreien Zugang soll die Martinskirche in Tomerdingen ein WC bekommen. Allerdings lehne das Landesamt für Denkmalpflege ein Toilettenhäuschen auf dem Kirchengrundstück ab. „Für uns unverständlich“, sagte Bauamtleiter Frieder Braig. Die Gemeinde werde aber nachhaken: „Wir wollen da nochmal ran.“

Himmelweilerweg Die Verbindung zwischen der Bundesstraße 10 und dem Gewerbegebiet Himmelweiler soll für 70 000 Euro saniert werden. Verantwortlich für die tiefen Schlaglöcher sind nach Beobachtung von Gemeinderäten viele schwere Lkw, die dort verbotswidrig fahren. Aus diesem Grund soll die Verwaltung nun verstärkt kontrollieren. Im Juni will der Bauausschuss des Gemeinderats das weitere Vorgehen beschließen.

Bauhof Mit ihrem Antrag, öffentliche Grünflächen nicht mehr zu schottern, haben die Freien Wähler bei der Verwaltung offene Türen eingerannt. „Schotterflächen Ende“, bestätigte Bürgermeister Braig auf Nachfrage von Andreas Aigeltinger. „Mich freut’s, dass da ein Umdenken stattfindet“, sagte Fraktionsvorsitzender Herbert Jarosch. Das Umdenken führt auch dazu, dass der Bauhof der Gemeinde mit einem Gerät ausgestattet wird, das auch hohes Gras mähen kann: Wiese statt Rasen. Den speziellen Mäher mit Allradantrieb lässt sich die Gemeinde stolze 50 000 Euro kosten. Ferner soll ein Sprühfahrzeug angeschafft werden, möglichst mit Elektromotor, das bis zu 40 000 Euro kosten darf. Möglicherweise gibt es noch ein neues Gerät, das unerwünschten Pflanzenwuchs mittels heißen Wassers und Schaum entfernt. Die 12 000 Euro werden aber nur ausgegeben, wenn andere Kommunen das Gerät mitbenutzen und dafür Miete bezahlen.

Der Haushaltsplan soll am 19. April vom Gemeinderat verabschiedet werden.