Bilanz Ein „positives Klima“ im Bad

Dornstadt / Thomas Vogel

Alle Kurven in der Besucherstatistik zeigen steil nach oben: Seit der Wiedereröffnung des Dornstadter Hallenbads vergangenen November hat sich die Zahl der Badegäste annähernd verdoppelt. Bis Ende März wurden 198 Jahreskarten verkauft. Vor der umfangreichen Sanierung und Aufwertung der Einrichtung pendelte deren Zahl zwischen 20 und 30.

Für Bürgermeister Rainer Braig sind diese Zahlen einer ersten Zwischenbilanz Belege, dass die Sanierung ein gutes Investment gewesen ist, zumal auch die Zufriedenheit der Badegäste deutlich im hohen Bereich liege. Was die Optik oder die Aufenthaltsqualität betreffe, seien die Rückmeldungen überaus positiv.

Wie Hauptamtsleiter Jörg Hunke vor dem Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Soziales weiter ausführte, sei die Preispolitik im Bad ein weiterer Pluspunkt. Die nur leichte Anhebung und die im Vergleich anderer Bäder weiterhin „günstigen Tarife“ bildeten ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. So locke das Bad auch Gäste aus Günzburg oder Blaustein an.

Lob im Ausschuss ernteten auch Bademeister Guiseppe Madonna und sein Team, denen es gelinge, den Gästen ein „positives Klima“ zu vermitteln. Was bei manchen Besuchern indes auf Kritik stoße, sei die Schließung des Hallenbades über die Mittagszeit.

Mit 64 Stunden Badebetrieb pro Woche liege das Bad jedoch im guten Durchschnitt, befand Braig. Die Kunst sei es, die Interessen der unterschiedlichen Nutzergruppen in Einklang zu bringen. „Jeder soll zu seinem Recht kommen“, erklärte Madonna und wies gleichzeitig darauf hin, dass es bei den Schwimmkursen bereits Engpässe gebe. „Die sind voll, ausgebucht bis September nächsten Jahres“. Sehr guten Anklang finde auch das samstägliche Babyschwimmen.

Auf der anderen Seite erzeugte die stark gestiegene Frequenz in dem Bad einen erhöhten Bedarf an „Reinigungsleistung“, um den geforderten Hygienestandard zu garantieren. Dem Zwischenbericht zufolge entstehen dadurch monatliche Kosten in Höhe von 4700 Euro, was ebenfalls einer Verdoppelung im Vergleich zum Zeitraum vor der Sanierung entspricht. Die Sanierung des Bades hatte insgesamt 7,1 Millionen Euro gekostet.