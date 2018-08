Ferien Eigene Briefmarke

Post druckt gegen Gebühr reelle Wertmarken

Service Die Deutsche Post bietet auf ihrer Homepage unter der Rubrik „Briefmarke individuell“ den Service, selbst kreierte Markenmotive als reelle Wertmarken gegen eine Gebühr zu drucken. Klaus Riebauer erhält so per Mausklick einen Bogen Briefmarken mit den Motiven der Kinder. Ein paar persönliche Zeilen auf einen Papierbogen geschrieben, rein damit ins Kuvert und mit der vom Empfänger kreierten Briefmarke versehen, dann ab die Post. So gelangen die von den Kindern ersehnten eigenen Marken in ihre Briefkasten zu Hause.

Treffen Die Mitglieder des Briefmarken- und Münzenclubs Laichingen treffen sich jeden ersten Sonntag im Monat. Für den Nachwuchs wird monatlich ein Programm am Freitagnachmittag angeboten. Mehr Informationen bei Eleonore Claus, Tel. (07333) 57 70.