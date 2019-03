Vortrag Ehrlich sagen, wie es einem geht

Sabine Graser-Kühnle

Uwe Hauck, Informatiker, Blogger und neuerdings auch Autor, will das Thema „Depression“ aus der Tabuzone holen. Er war selbst ein Jahr lang in Behandlung wegen „schwerer wiederkehrender Depression“, „schwerer Angststörung“ sowie einer „spezifischen Phobie gegen Menschen, die mein Leben verändern könnten“.

Hauck sprach in Laichingen auf Einladung der Volkshochschule von seinen Erfahrungen während der Therapie – und ­therapiert sich damit weiter. Denn letztlich, so kann man seinen mit feinem Humor gespickten Vortrag zusammenfassen, ist es der Kreislauf des gesellschaftlichen Tabus, über psychische Krankheiten nicht offen zu reden, und sich nicht offenbaren zu können, was einen im Tal der Depression hängen lässt. Haucks Fazit nach rund 70 Minuten Redenzeit: „Depression ist eine Krankheit, aber eine, die man behandeln und so in den Griff bekommen kann, dass sie einen nicht mehr stört. Das Wichtigste dabei ist, den Mitmenschen immer ehrlich zu sagen, wie es einem gerade geht.“

Er habe erfahren, dass die meisten Menschen mit viel Verständnis reagieren und, wenn Hilfe gebraucht wird, sich aus dem direkten Umfeld wie Familie, Freunde und Arbeitskollegen immer jemand finden lasse. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, brauchte er ein gutes Jahr, wesentlich länger hatten die psychischen Krankheiten ihn in ihrem eisernen Griff.

Davon, und von seiner Behandlungszeit, erzählte Hauck in intensiven Bildern, die unter die Haut gingen, aber auch wachrüttelten. Mit dabei war seine Frau, die von ihrer Leidensgeschichte als Angehörige sprach. Beide strahlten eine Stärke aus, die Betroffenen und deren Angehörigen signalisierten: Es gibt einen Weg aus diesem Höllental. Beide gaben jedoch ganz klar vor: Die Selbstfürsorge, um nicht im teuflischen Kreislauf zu versumpfen, steht über allem.

Bei Uwe Hauck zeichnete sich die Krankheit schon früh ab, die Ursache sieht er im strengen Vater, dem er nichts recht machen konnte. Die Folge: Hauck setzte sich selbst die höchsten Ziele, immer besser als andere zu sein – und das forderte er von seinem Umfeld, bis hin zur Familie, ähnlich ein. Die Familie glitt also schon früh in den Sog seiner Krankheit. Erste Diagnosen von Burnout und Depression wiegelte er ab: „Ich doch nicht.“ Erst als er aufgrund einer Panikattacke einen Suizidversuch unternahm, nahm er die Diagnosen an. Seiner Frau hat er es zu verdanken, dass es beim Versuch geblieben war. Sie ahnte etwas und eine digitale Nachricht, die er, in einer letzten Gedenksekunde an seine Familie während der Kurzschlusshandlung verschickte, führte sie direkt zu ihrem gerade verblutenden Mann.

Hauck kam „viel zu spät nach der Notaufnahme im Krankenhaus“ in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie. Er machte die weiteren Stufen durch die psychiatrischen Abteilungen durch: Offene Station, Aufenthalt mit Heimbesuch, Tagesklinik. Zwar war seine Depression – es gibt viele Arten davon – als schwere diagnostiziert, doch er habe sich nie ganz unten im Jammertal befunden, berichtete Hauck, sondern eben immer auf dem gleichen Level. In der Klinik war er nicht antriebslos, im Gegenteil, ihm war langweilig. Der Blogger begann zu twittern: seine Gedanken zum Leben in der Anstalt, zu den Therapien, seine Erlebnisse mit Mitpatienten und Therapeuten. Das war letztlich die Grundlage zu seinem Buch, aus dem er während des Vortrags einzelne Passagen vorlas.

Trotz eines teilweise heiteren Tones und aufblitzender Selbstironie berührte die Zuhörerschaft im fast vollen Bürgersaal die seelische Bürde der Depression immer wieder tief. Frauen und Männer bewunderten am Ende Haucks Stärke und vor allem die seiner Ehefrau, die einen verstörenden Blick in die co-abhängige Familie zuließ.

Die ganze Familie ist in Therapie, anders schaffe man es nicht. Doch seien alle auf einem gutem Weg. Und die Lesungen und Vorträge sind für Hauck, der wieder berufstätig ist, eine zusätzliche Therapie: „Ich muss täglich an mir arbeiten, diese Veranstaltungen helfen mir dabei, meine Krankheit im Griff zu behalten. Wie glaubwürdig wäre ich denn sonst als Autor und Blogger.“