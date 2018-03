Finanzen Ehrgeiziges Investitionsprogramm für Staig

Staig / Franz Glogger

Fast 6,8 Millionen Euro, nochmals 500 000 Euro mehr als bei der Vorberatung im Februar angekündigt, will die Gemeinde Staig in diesem Jahr investieren. „Da steckt einiges drin“, sagte Hans Ibele, Geschäftsführer des Verwaltungsverbands Kirchberg-Weihungstal, am Mittwoch bei der Verabschiedung des Haushaltsplans. Die dicksten Brocken sind die Erschließung des „Baugebiets „Hinter den Tannen IV“ mit 1,2 Millionen Euro und der Bau der überörtlichen Breitbandtrasse mit 1,5 Millionen Euro. Große Posten sind auch die Sanierung des Birkenwegs, die mit 530 000 Euro veranschlagt ist, und die Renaturierung der Weihung, die mit 700 000 Euro angesetz ist. Nennenswert ist ferner der Kauf des früheren Raiffeisenbank-Gebäudes in Staig-Altheim, für das jetzt der Kaufpreis von 220 000 Euro fällig wird. Umbauten am bisherigen Rathausgebäude sind mit 124 000 Euro, die Sanierung des Feuerwehrgebäudes mit 120 000 Euro veranschlagt.

Erneut Kredit eingeplant

Dank einer starken Konjunktur sei das Programm „gut machbar“ sagte Ibele. Auch werde der Jahresabschluss 2017 deutlich besser ausfallen als angenommen. Zum Beispiel werde der eingeplante Kredit von 1,18 Millionen Euro nicht benötigt, auch sei es nicht notwendig, knapp 370 000 Euro aus der Rücklage zu entnehmen. Das sieht in diesem Jahr anders aus: Rücklagenentnahme sowie etwa 700 000 Euro Kredit sind eingeplant. Wichtig für die Gemeinde ist, dass die beantragten Zuschüsse auch fließen. Allein für das Breitbandnetz hofft Staig auf gut eine Million Euro. Zugesagt sind bereits 840 000 Euro für die auf insgesamt eine Million veranschlagte Renaturierung der Weihung. Ein weiterer Finanzierungs-Baustein sind Bauplatzverkäufe, die fast 300 000 Euro einbringen sollen.

„Sehr ehrgeizig“, kommentierten Gemeinderäte die Liste der Investitionen. Der Haushaltsplan wurde gleichwohl einstimmig verabschiedet.