Tote, Schüsse, Kämpfe und Ungewissheit: Vor 75 Jahren, am 22. April 1945, erreichen die ersten US-amerikanischen Soldaten Ehingen. Es dauert einen Tag, bis die Stadt besetzt ist. Einen Einblick in das, was sich während dieser Stunden ereignete, gibt ein Manuskript eines Ehinger Sattlermeister...