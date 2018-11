Finanzen Ehingen macht mehr für sozial Benachteiligte

Ehingen / Bernhard Raidt

Der Forst, die Feuerwehr und Unterkünfte für Wohnungslose – die Stadträte haben den Ehinger Haushaltsplanentwuf unter die Lupe genommen.

Feuerwehr, Katastrophenschutz, Märkte – die Räte im Verwaltungsausschuss schauten sich am Montagabend den Ehinger Haushaltsplanentwurf genau an. Kämmerer Alexander Fischer berichtete dabei, dass die Stadt größere Investitionen in die Unterkünfte für Wohnungslose vorgesehen habe. Dem Vernehmen nach ist als Ort dafür die Siedlung 9 in der Nähe der Ehinger Moschee vorgesehen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel hatte danach gefragt. Die CDU-Fraktion habe ja darum gebeten, mehr in Unterkünfte für sozial Benachteiligte zu investieren, sagte Hagel.

Stadtkämmerer Fischer berichtete den Räten auch einiges über die Lage des Forstes. Das Jahr sei überdurchschnittlich warm und von Trockenheit geprägt gewesen. Das habe die Gefahren, etwa eines Borkenkäfer-Befalls, verstärkt. Durch den hohen Mischwald-Anteil habe der Ehinger Forst aber eine hohe Stabilität; Sturm, Pilz und Käfer hätten keine größeren Schäden hinterlassen. Der Überschuss beim Forst (101.335 Euro) liegt deshalb auf der Höhe des Vorjahres. Die Stadt habe auch im kommenden Jahr einiges vor: Es werden 13.500 junge Bäume gepflanzt. Ziel ist es dabei, Fichten durch Laubbäume zu ersetzen.

Die Stadt investiert auch mehr in Personal für die EDV sowie in das Gesundheitsmanagement und in Fortbildungen der städtischen Mitarbeiter – was Hagel im Namen der CDU sehr begrüßte.

Die CDU-Fraktion will zudem mehr Informationen zur Wirtschaftsförderung und zum Stadtmarketing haben. Kennzahlen, Aktivitäten und die Anpassung an aktuelle Entwicklungen – etwa im Businesspark in der ehemaligen Schlecker-Verwaltung – interessieren die CDU. Manuel Hagel stellte für die Fraktion den Antrag, einen Bericht darüber im Gemeinderat zu erhalten. Diesen Bericht soll es im nächsten Jahr geben, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann.

Neue Fahrzeuge für die Wehr

Viel Geld nimmt die Stadt, wie berichtet, für die Feuerwehr in die Hand: Neben dem Ausbau der Ehinger Feuerwache an der Alemannenstraße steht auch der Neubau des Feuerwehrhauses in Altsteußlingen im Plan. Dazu kommen neue Fahrzeuge: Ein Tanklöschfahrzeug 20, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10, ein Gerätewagen GW-L1 für Heufelden sowie ein erster Betrag für eine insgesamt 840.000 Euro teure Drehleiter DLK 23/12 stehen im Finanzplan. Michael Mouratidis (CDU) fragte, ob nun im kommenden Jahr die entsprechenden Zuschussanträge für die Fahrzeuge gestellt werden können, Kämmerer Fischer bejahte dies.

Mouratidis sagte auch, dass es immer wieder Schwierigkeiten mit der Stromversorgung bei Märkten und Großveranstaltungen in der Innenstadt gebe. Und die Barrieren zum Schutz der Veranstaltungen könnten nicht von Rettungskräften passiert werden. Er regte versenkbare Poller an. Stadtbaumeister Andreas Erwerle berichtete, dass ein Ingenieurbüro damit beauftragt werden soll, eine bessere Stromversorgung für die Märkte zu planen. Und Oberbürgermeister Baumann sagte, dass die versenkbaren Poller die teuerste Lösung seien. Die Stadt wolle weiter verschiedene Verfahren zum Schutz der Veranstaltungen einsetzen.