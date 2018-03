Ehe Ehe für alle kommt auch in Region an

Ehe für alle kommt auch in Region an

Region / KARIN MITSCHANG

Auch im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Neu-Ulm haben gleichgeschlechtliche Paare das neue Gesetz zur „Ehe für alle“, das Anfang Oktober in Kraft getreten ist, genutzt. In Blaubeuren ist eine eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt worden, und mehrere Eheschließungen sind bereits terminiert. In Ehingen gab es bisher eine Eheschließung nach neuem Gesetz, und für eine weitere gibt es eine Reservierung. Umwandlungen von Partnerschaft zu Ehe hat es dort keine gegeben, lediglich eine Anfrage dazu. In Nellingen wurde eine Umwandlung vollzogen, in Langenau zwei sowie eine Eheschließung. Eine Trauung und eine Umwandlung stehen dort außerdem noch an.

Die Stadtverwaltung Blaustein berichtet von vier Umwandlungen von eingetragenen Lebenspartnerschaften, dabei handelt es sich um zwei Frauenpaare und zwei Männerpaare. Eine weitere Umwandlung ist im März vorgesehen. Dornstadt vermeldet eine Umwandlung und eine Eheschließung bisher. In Schelklingen, Berghülen, Erbach, Merklingen, Rammingen und Westerheim gab es laut Auskunft der Verwaltungen weder Umwandlungen noch neue Eheschließungen

Umwandlungen in Senden

Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hat keine Gesamtstatistik, das im Kreis Neu-Ulm hat zumindest Zahlen von Oktober bis einschließlich Januar zu bieten: In diesem Zeitraum gab es 13 Umwandlungen. Wie die Stadt Weißenhorn mitteilt, geht eine auf ihr Konto. Die Stadt Senden vermeldet eine Eheschließung im November, drei Umwandlungen und zwei weitere, die terminiert sind. In Illertissen hat noch niemand das Gesetz genutzt, in Elchingen gab es eine Umwandlung, eine weitere steht im Herbst an. Bei der „Anmeldung der Eheschließung bei bestehender Lebenspartnerschaft“ ist übrigens die Übernahme des Lebenspartnerschaftsnamens möglich.